DOŠAO SAM KUĆI, IZUO ČIZME I TADA SAM SHVATIO DA NAM SE BRAK RASPAO: Džoni Dep svedočio protiv BIVŠE! Ovo je njegova strana priče!

Holivudski glumac Džoni Dep svedočio je na sudu protiv svoje bivše supruge Amber Herd, koju je tužio zbog klevete. Govorio je o trenutku kad je shvatio da mu se brak s Herd raspao, a za sve su bile krive - čizme koje je sam skinuo, kako kaže.

Amber je, kako je naveo, imala rutinu da mu donese čašu vina i skine mu obuću čim bi se s posla vratio kući. Ali jednog dana je telefonirala kad je on ušao u kuću, pa je radije sam izuo svoje čizme nego čekao da ona završi razgovor.

- Poprilično puno sam radio i kad bih došao kući s posla, ušao bih u kuću, a ona bi me smestila, dala mi čašu vina i skinula mi čizme, te ih odložila sa strane. Nikada nisam doživeo ništa slično u svom životu. Nikada ranije nisam tako nešto doživeo i to je postala uobičajena stvar, nešto poput rutine. Jedne noći sam došao kući i ona je razgovarala telefonom. Sam sam skinuo čizme i odjednom mi je gospođa Herd prišla s tim posebnim izrazom lica i samo mi je rekla "Šta si to upravo uradio? Šta si uradio?", ispričao je Dep na sudu i dodao da ju je pitao na šta tačno misli, a ona mu je odgovorila: "Skinuo si čizme."

foto: Profimedia

- "Da, jesam", odgovorio sam joj i rekao: "Bila si zauzeta". Ona mi je tad rekla: "Ne, ne, ne, to je moj posao. Ti to ne radiš, to ja radim". Zatim mi je rekla - hajde da ti donesemo čašu vina. Zastao sam jer je činjenica bila da se vidljivo uzrujala zbog toga i zato što sam ja prekinuo njena pravila rutine. Jednom kad primetite takve stvari, počnete da primećujete i druge stvari koje izađu na videlo. Nakon toga je kroz godinu, godinu i po dana postala gotovo sasvim druga osoba", ispričao je Dep.

Glumac je svedočio na suđenju u kojem tuži bivšu suprugu za klevetu zbog članka iz 2018. godine, a koji je napisala za Washington Post. U njemu je pisala o navodnom porodičnom zlostavljanju. Herd pak tuži Depa i traži 100 miliona dolara, navodeći da ju je omalovažio kad ju je optužio da laže.

Dep je rekao da je njegova veza s Herd, koju je upoznao na snimanju filma "Portorikanske noći: dnevnik opijanja" 2011. godine, bila previše dobra da bi bila istinita.

foto: Profimedia

- Bila je pažljiva, draga, pametna, duhovita, imala je razumevanja. Imali smo puno toga zajedničkog, svakako su tu bili bluz muzika, književnost... Tih godinu ili godinu i po dana bilo je neverovatno. Od početka naše veze, tih dobrih godinu i po dana, naša veza je bila divna, a onda su stvari jednostavno počele da se menjaju ili otkrivaju, to bi bio bolji izraz koji ih opisuje - rekao je Dep.

Takođe je otkrio da je on nju nazvao Slim, a ona njega Stiv, prema likovima Loren Bakol i Hemfrija Bogarta iz filma "Imati i nemati".

Objasnio je da je on kršni Bogart, a ona "ovo prekrasno stvorenje, ovo zadivljujuće stvorenje, puno mlađa Bakol". Takođe je otkrio da je tokom scene ljubljenja u filmu "Portorikanske noći: dnevnik opijanja" shvatio da gaji osećanja prema Herd, rekavši da je osećao nešto što nije trebalo da oseća. Ona je kasnije došla do njegove prikolice i ponovo su se poljubili.

Zvezda "Pirata s Kariba" ispričala je sudu da je počeo da pije tablete kad mu je bilo samo 11 godina, a do svoje petnaeste već je bio isprobao sve droge za koje je znao. Počeo je s tabletama koje je njegova majka pila za živce i od tada je samo "napredovao", priznao je na sudu.

foto: Profimedia

- Mami bih doneo njene tablete za živce, a onda bih i sam uzeo jednu da pobegnem od tolike brige, od toliko osećanja - da pobegnem od tog haosa koji smo proživeli. Ne mogu da kažem da sam ponosan što to priznajem - rekao je glumac i objasnio da je nakon tableta prešao na marihuanu i druge vrste droge.

- Nikad nisam uzimao ništa za zabavu. Uzimao sam i skidao se s tih stvari kako bih otupeo i maknuo se od tih duhova, utvara koje su bile sa mnom još od moje mladosti. Bilo je to prvenstveno samolečenje, jedan od onih trenutaka kad želite da vas neko izbavi odavde. Želite da pobegnete od sopstvenog mozga, od sopstvenih misli i glave", ispričao je.

Rekao je i da je do petnaeste godine 'sprobao sve droge koje je znao, ali nije nastavio tom brzinom. Dodao je da mnogo godina nije uopšte pio. Takođe je napomenuo da su tvrdnje njegove bivše supruge o zloupotrebi droga bile preterane.

foto: Profimedia

- Način na koji je ona okarakterisala moju "zloupotrebu supstanci" vrlo je ulepšana i žao mi je što to moram da kažem, ali to je jednostavno laž. Bio sam joj laka meta jer, nakon što u nekoga imate godine i godine poverenja i ispričate toj osobi sve tajne svog života, ona te informacije može da upotrebi protiv vas, pogotovo ako dođete do određene tačke kada vam se sve čini beznadežnim ili nemogućim", objasnio je glumac.

- Nisam neki manijak koji stalno treba da bude napušen ili pijan sve vreme. Zapravo pre Australije, bio sam trezan oko 18 meseci - dodao je, govoreći o trenutku kad je izgubio deo prsta jer je, kako je tvrdio, Herd bacila flašu na njega.

Međutim, priznao je da se navukao na lek protiv bolova Roxycontin, koji je nazvao "Roxies", nakon što je patio od išijasa zbog bacanja stolice kroz prozor u četvrtom nastavku filma "Pirati s Kariba".

foto: Profimedia

- Nisam uzimao te tablete da bih se opio, uzimao sam ih da bih ozdravio ili da bi mi bilo bolje. Jer ako ste bez tableta, vašem telu neće biti dobro - rekao je glumac.

Takođe se izvinio zbog toga što je svom najboljem prijatelju slao gnusne poruke o Herd, rekavši da želi da vidi njen "truli leš kako se raspada u je*** prtljažniku Honde Civic".

- Sramim se nekih navedenih stvari. Neprijatno mi je što je u tom usijanom trenutku bol koju sam osećao otišla na mračna mesta. Ponekad se s boli treba nositi s humorom, a ponekad s vrlo crnim humorom. Odrastao sam gledajući Montija Pajtona zato mogu da odem u crni humor. Reči se koriste kako bi se nešto naglasilo, kako bi se izrazilo ono što osećate u određenom trenutku. To je kao odrastanje, učite na tim greškama, učite iz tih stvari i idete dalje - objasnio je glumac.

