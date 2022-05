NIKAD NEĆU ZABORAVITI KAD ME JE PRVI PUT UDARIO: Počelo SVEDOČENJE Amber Herd! Lila SUZE na suđenju, a evo šta je sve rekla!

Amber Herd napokon je sela na klupu za svedoke. To je prvi put da Herd svedoči na parnici koja se odvija između nje i bivšeg supruga, Džonija Depa.

U svojim uvodnim rečima, Herd je rekla da se dugo borila da pronađe reči za bol koju je osećala sedeći na sudu poslednje tri i po nedelje. Nazvala je to "najbolnijom i najtežom stvari kroz koju je ikad prošla".

"Užasno mi je da sedim ovde nedeljama i sve ovo proživljavam", rekla je Herd. "Čuti ljude koje sam poznavala, neke dobro, neke ne, te mog bivšeg muža, s kojim sam delila život, kako govore o našim životima na način na koji su govorili", požalila se.

Prvi susret s Depom

Prisetila se svog prvog susreta s Depom.

Opisala je sastanak koji je imala s njim za njegov film "The Rum Diary" kasnih 2000-ih. Rekla je da je mislila da bi to mogla da bude audicija, ali se ispostavilo da je bio samo sastanak. Herd je rekla da su kliknuli na način na koji to nije očekivala.

foto: ELIZABETH FRANTZ / AFP / Profimedia

"Razgovarali smo o knjigama i muzici, poeziji. Volimo puno istih stvari. Opskurne pisce i zanimljive knjige i pesnička dela za koja nikad ranije nisam čula da ih neko drugi zna ili voli kao ja", rekla je u svedočenju. Glumca je opisala kao "vrlo harizmatičnog i načitanog". Rekla je i da je često znao da joj pozajmljuje knjige na početku poznanstva.

"Znala sam ko je on. Nisam bila obožavatelj njegovog rada. Nisam bila upoznata s njim, ali sam znala ko je on. Znala sam da je jedan od najpoznatijih ljudi na svetu", rekla je. "Bilo je čudno jer je dvostruko stariji od mene i poznati glumac, a odjednom sam se zatekla u situaciji gde se slažem s njim oko nekih starih knjiga i bluza. Mislila sam da je to neobično i predivno. Otišla sam od njega zadivljena", otkrila je.

Prisetila se i jednog Depovog poziva kad joj je rekao: "Ti si ta. Ti si san, mala!"

Inače, ovo njeno svedočenje poklapa se s onim što je Dep rekao u svom svedočenju o istom periodu njihove veze.

Prvi navodni udarac

Herd se dotakla i situacije kad ju je Dep prvi put navodno udario.

"Nikad to neću zaboraviti. Taj trenutak mi je promenio život", rekla je skoro u suzama. Herd je opisala da se Depovo ponašanje promenilo tokom veze. Na sudu je rekla da je ponovo počeo da pije nakon što se neko vreme suzdržavao od alkohola zbog zdravstvenih problema. Rekla je da često ne bi razgovarao s njom, te bi postao ljut nakon što bi popio.

foto: ELIZABETH FRANTZ / AFP / Profimedia

Prvi njegov navodni udarac opisala je kao "glupu situaciju". Kaže da ga je pitala za jednu od njegovih tetovaža. On joj je rekao da na tetovaži piše "Wino", na šta je ona počela da se smeje jer je mislila da se šali. On ju je zatim, tvrdi na sudu, ošamario.

"Ja sam nastavila da se smejem, samo sam se smejala jer nisam znala kako da reagujem. Mislila sam da se šali", opisala je. Dodala je da misli da je Dep tad bio pod uticajem kokaina, iako nije videla da je išta uzeo. Sigurna je da je pio. Dep ju je navodno ponovo ošamario nakon što joj je rekao: "Misliš da si smešna kučka." Treći put kad ju je ošamario, Herd tvrdi da je pala na tepih.

"Znala sam da moram da ga ostavim, a nisam htela"

"Nisam glupa... Znala sam da to nije u redu i znala sam da moram da ga ostavim. I to je ono što mi je slomilo srce, jer nisam htela da ga ostavim", rekla je.

Dep je negirao da je udario Herd i da ju je udario zbog svoje tetovaže. Posvedočio je da se s Herd sporečkao zbog svoje tetovaže "Wino forever", koju je izmenio nakon prekida veze sa svojom bivšom devojkom, Vinonom Rajder.

foto: Profimedia

Poverila se mami

Amber je rekla da se svojoj majci poverila o vezi s Džonijem od prvih dana.

"Nikome od svojih prijatelja nisam mogla da kažem da sam dugo s njim, jer mi je rekao da će me svi kriviti za njegov raskid s bivšom partnerkom, pa sam morala da ćutim. Osećala sam se izolovano. Poverila sam se samo mami na samom početku", rekla je.

Kasnije je, tvrdi, počela da se otvara i o navodnom zlostavljanju.

"U početku sam samo htela s nekim da razgovaram o tome kako je to strašno. Bes i nekontrolisano nasilje. Osećala sam se sigurno razgovarajući s mamom, jer sam znala da me ona razume i da me neće osuđivati što sam ostala s njim, što sam ga i dalje volela, iako se to događalo", poručila je Herd.

Tvrdi da ju je optužio za neverstvo

Amber se prisetila svađe s Depom iz 2013. godine. Kaže da je glumac bio ljubomoran na sliku koju je naslikao njen bivši partner. Herd tvrdi da ju je glumac optužio za neverstvo jer je slika visila u njenoj kući.

foto: Profimedia

U jednom trenutku, Dep se toliko razbesneo, da je sliku pokušao da spali upaljačem, ali nije uspeo jer je tada bio pijan, tvrdi Herd. "Kad bih pokušala da odem, on bi to smatrao kao da ga automatski ostavljam. Ja sam pokušavala da ublažim situaciju objašnjavajući mu da ne spavam s drugim ljudima", opisala je.

Kaže da bi je on odmah nakon toga optužio da ga vara s nekim drugim. 2013. godine se seća kao "svađe bez prestanka". Tvrdi da su je njegovi šamari veoma boleli jer je nosio mnogo prstenja, zbog čega je imala osećaj da joj se nečiji zubi zabijaju u lice. "Jednom je bilo i krvi po zidu", tvrdi.

Objasnila sliku s modricama

Herd se dotakla i fotografije na kojoj se vide modrice na njenoj ruci. Ta je fotografija bila prikazana na sudu. Tvrdi da je tu fotografiju poslala mami nakon jedne svađe s Depom.

"Uhvatio me za ruku i samo me držao na podu vičući na mene. Ni ne znam koliko me puta udario u lice. Sećam se da sam ležala na podu svog stana i pitala se kako je to ponovo moglo da mi se dogodi", prisetila se.

foto: Profimedia

"Gurao je prste u mene i vikao da sam mu ukrala drogu"

Herd je tokom svedočenja rekla da ju je Dep optužio da mu je ukrala kokain, te da joj je pocepao odeću i gurao ruke u nju tražeći drogu.

Rekla je da se incident dogodio tokom putovanja s prijateljima u maju 2013. godine. Boravili su u prikolicama u pustinji. Ona i Dep otišli su u svoju prikolicu nakon što se on navodno uzrujao jer se jedna od žena u njihovom društvu nagnula i dodirnula Herd.

Amber tvrdi da je ta žena bila pod uticajem MDMA-a. Dep je navodno počeo da viče na Herd i ponovo je optužuje za neverstvo, na šta je ona pokušala da ode. "Otišla sam u kupatilo, a kad sam izašla, on je počeo da me napada i pita gde se skrivam. Pitala sam ga šta misli da skrivam. On mi je tad pokidao haljinu i gaćice. Rekao mi je da traži svoju drogu", ispričala je, pa zastala suzdržavajući suze.

"Gurnuo je prste u mene i tražio drogu", govorila je jecajući.

Sličnu priču ranije je ispričala i prva svedokinja odbrane, klinička psihološkinja Don Hjudžes.

"Htela sam da ga ostavim, ali..."

Herd je ispričala i da je dugo razmišljala o prekidu veze, pogotovo u periodu kad se Dep navodno borio s ovisnošću.

"U junu sam htela da ga ostavim, ali nisam htela da odem. Htela sam da ga ostavim. Htela sam da mu bude bolje. 'Spasila si mi život. Devojčice, spasila si mi život', ponavljao mi je dok bi bio trezan. I svi drugi su mi to govorili, a ja sam u to verovala", rekla je u suzama.

foto: Profimedia

Tvrdi i da se nadala da će moći da nastavi da žive zajedno i da je verovala da samo mora da uspe da ga otrezni da bi se to dogodilo. "Gledala sam tog čoveka, dvostruko starijeg od sebe... Imala sam 25 godina i gledajući njega, videla sam nadu. Imala sam toliko nade. Deca i starenje zajedno... Htela sam da mu pomognem da se otrezni, da napravi tu jednu stvar koja bi mu spasila i promenila život", zaključila je.

Na kraju se prisetila boravka na jahti s Depom i njegovom decom u julu 2013. godine. On je tad, tvrdi, više puta nasrnuo na nju govoreći da bi "mogao da je ubije" i da je "sramota od osobe".

Svedočenje je trajalo dva sata i nastavlja se danas.

Zbog čega je sve počelo?

Još 2018. Herd je napisala esej za Washington Post u kojem je sebe opisala kao "javnu osobu koja predstavlja porodično zlostavljanje". Iako se u članku nikada Dep nije spominjalo po imenu, sve je aludiralo na njega.

Nekoliko dana pre početka suđenja, Herd je na Instagramu napisala kako planira da uzme predah od društvenih mreža.

"Džoni me tuži za članak koji sam napisala u Washington Postu, u kojem sam opisala svoje iskustvo nasilja i porodičnog zlostavljanja", objavila je 9. aprila.

"Pisala sam o ceni koju žene plaćaju kad progovore protiv muškaraca. I dalje plaćam tu cenu, ali nadam se da ću, kad se ovaj slučaj završi, moći da krenem dalje, kao i Džoni", rekla je. Dep od nje traži 50 miliona dolara za nadoknadu štete, a Herd u isto vreme tuži njega tražeći 100 miliona dolara odštete.

