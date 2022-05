ZABIJAO JE PRSTE U NJENE GENITALIJE I TU TRAŽIO KOKAIN: Šokantno svedočenje koje baca senku na prethodna izlaganja Džonija Depa

Pod budnim okom javnosti nastavlja se suđenje "vredno" 100 miliona dolara između bivših supružnika Džonija Depa i Amber Herd, a nakon što je holivudski glumac u prethodnih 13 dana pozvao 27 svojih svedoka, 36-godišnja glumica je kao svog prvog svedoka pozvala stručnjaka za nasilje u porodici Don Hjuz.

Hjuzova, klinički i forezinčki psiholog iz Njujorka, opisala je sudu višestruke slučajeve seksualnog nasilja koje je navodno Herdova prošla u braku sa Depom.

foto: Profimedia

"On je bio pijan ili naduvan, bacio ju je na krevet, strgao spavaćicu i pokušao da ima seks sa njom. Prisilio ju je da mu pruži oralni seks dok je bio ljut. To nisu bili slatki trenuci ljubavi, nego oni u kojima je on pokazivao svoju moć", rekla je Hjuz.

"Džoni je mislio da je prihvatljivo da pocepa njenu spavaćicu, zabije prste u njene genitalne organe i tu traži kokain. Ovi incidenti su se često dešavali u toku njegovih napada besa", opisala je dr Don ovaj incident, koji se odigrao u Australiji 2015. godina.

foto: Profimedia

"Tukao ju je i gušio, govorio da je mrzi, da će je j**eno ubiti, a ona se u tim trenucima odvajala od same sebe i mentalno izlazila iz svog tela", dodala je.

Ovaj psiholog je tvrdio i da Dep ni po koju cenu nije želeo da Amber radi sa određenim ljudima zbog svoje "opsesivne ljubomore". Navodno bi pozvao skoro svakog glumca sa kojim je njegova bivša žena sarađivala i govorio im: "Imam oči na leđima, imam uhode na snimanju".

foto: Profimedia

"Pokušavao je da kontroliše šta ona oblači. Često joj je govorio da se nijedna njegova žena neće oblačiti kao k**va", rekla je.

Na koncu svega Hjuzova je istakla da je Amber dobila dijagnozu posttraumatskog stresnog poremećaja (PTSP) zbog "nasilja od strane intimnog partnera", odnosno Džonija Depa.

foto: Profimedia

Podsetimo, ovo svedočenje je u suprotnosti sa svedočenjem Šenon Kari, forenzičkog psihologa kojeg je angažovao Džoni Dep i koja je tvrdila da Amber nije pokazivala simptome PTSP-a, ali da s druge strane ima indicija da ima dva poremećaja ličnosti.

Inače, pravni tim Amber Herd je podneo zahtev za odustajanje od slučaja, ali je on odbijen.

(Kurir.rs/Blic Žena)

