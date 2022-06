OVAKO NEŠTO SAMO MONSTRUM MOŽE DA IZMISLI! Marka koji je SLAGAO DA MU JE OTAC UMRO urnisali širom Evrope: Ništa im nije SVETO!

Marko Osmakčić, donedavni učesnik "Zadruge 5", obmanuo je sa porodicom javnost, slagav[i da je Markov otac preminuo, što je zaprepastilo sve, pa je oštrih reakcija ljudi širom Balkana! Većina žestoko osuđuje ovaj potez, te se pita - da li je moguće da se igraju sa ovakvim stvarima.

"Ovo je nečuveno, granice su se potpuno izgubile", "ja ne verujem šta se dešava, sramota", "ljudi su u ovom rijalitiju spremni na sve i svašta", "ništa mu nije sveto", samo su neke od poruka ljudi širom Evrope koje se mogu pronaći na društvenim mrežama.

Drugarica Markove trudne devojke Viktorije Mitrović, Danijela Jakšić, ostala je zatečena celom situacijom.

- Prešli su igricu - započela je Danijela.

- Tako nešto samo monstrum može da izmisli, ne mogu da verujem da je nekome takva ideja došla do mozga. Nije bolest sve što boli, zgrožena sam - poručila je Danijela za "Republiku", dok je, podsetimo, Viktorija ostala u gorepomenutom rijalitiju, gde je i upoznala Marka.

Voditelj "Zadruge" Milan Milošević saopštio je sinoć svima u rijalitiju šta se dogodilo.

- Marko Osmakčić je napustio "Zadrugu" zbog smrti oca. Međutim, bizarnostima nikad kraja. Osmakčići su iscenirali smrt kako bi Viki abortirala što pre - kazao je Milan pred zadrugarima.

foto: Printscreen/Instagram

- Ceo Balkan je zgrožen, svi pričaju o tome, o ozbiljnoj prevari je reč. Svet je zgrožen - dodao je tad voditelj ovog rijalitija.

Viki je potom briznula u plač, te nije mogla da se smiri, dok su zadrugari u šoku primili ove informacije.

- E, moj narode, kako je lepo biti na slobodi! Na***uli smo vas samo tako! - govorio je Marko Osmakčić na Instagramu, što je pokrenulo lavinu negativnih komentara.

- U autu sam. Malo je gužva. Ja sam vam dobro. Otac nikad bolji. Lažu kao kerovi i smradovi. Ništa bolje nisu zaslužili. Biće svega i svačega što ću vam izneti i reći. Čim sam u Švici u stresu sam i žurbi. To je to narode, čujemo se uskoro - poručio je on juče bez blama.

00:39 Marko Osmakčić se bahati u Švajcarskoj

kurir.rs

Bonus video:

00:09 Luna i Marko plakali ko kiša