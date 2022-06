OSMAN KARIĆ RAZVEZAO JEZIK: Voleo bih da budem DEDA, prestao sam da se drogiram iz inata, a Osmakčići prete Viki iz prazne PUŠKE!

Otac zadrugara Stefana, Osman Karić otvorio je dušu pred milionskim auditorijumom.

Na samom početku razgovora Osman je priznao da bi voleo da se ostvari kao deda kada Stefan izađe iz rijalitija, pa progovorio o snajki Jovani Ljubisavljević.

- Jako dobro se slažem sa snajkom, čestitam njenom ocu rođendan danas. Devojka je fina, kulturna, nijednu lošu reč ne mogu da kažem za nju. To on kada izađe neka se dogovaraju, na njima je sve, ja bih voleo da se to desi i da se ostvarim kao deda - kaže Osman u emisiji "Premijera - Vikend Specijal".

Gledaoci su nedavno imali priliku da gledaju veliku ispovest Stefana Karića koja se i danas prepčričava, a ni sam Osman nije mogao da veruje da je njegov sin smogao snage da javno progovori o nekim stvarima.

foto: Printscreen/RedTV

- Zaista me zatekao, nisam se nadao da će to reći. Nikada nismo ni pričali na tu temu, znao sam da je on to zapamtio. Drago mi je što je to rekao pred milionima i izbacio iz sebe. To je moja ružna prošlost, svako ima uspona i padova u životu - rekao je on.

- Ko je već počeo da uzima, moj savet mu ne bi pomogao. To jednom kad uzmeš, ušao si u tu priču i kraj se zna. Porodica tu najviše trpi. Deco, nemoj te da mislite da možete da pobedite drogu, život se sastoji iz malih stvari... To je najgore što se meni moglo desiti u životu, drago mi je što sam pobedio to zlo. Moj inat je bio jači i već 22 godine sam čist - priča Osman.

foto: Printscreen/Premijera - Vikend Specijal

Osvrnuo se i na skandalozno lažiranje smrti Franja Osmakčića.

- Sažaljevao sam tu porodicu par dana, a posle kada sam čuo istinu, to je užas. Operacija je uspela, pacijent umro, ovaj zapalio iz Zadruge... Izgubili su 50 hiljada evra, sve to što su oni napravili ostalo je u Beloj kući kod devojke u stomaku. Ja bih voleo da se rodi to dete. Oni su skloni da prete i pucaju iz prazne puške. Znam mnoge momke koji su ulazili u te zatvorske sobe puni sebe. Sve vreme puniš tu ženu, bilo ti lepo, a sad ispašta neko drugi... Proziva produkciju - priča Osman.

Za kraj je potkačio ljubavne parove u ''Zadruzi 5''.

- To su sve veze drži vodu dok zadrugari kući odu, kad odu kući niko neće ni sa kim. Ne dopada mi se što je Stefan pristrasan kad je Matora u pitanju. Ne vidi da MC Aleks nije u tom fazonu, folirala je sve vreme. Provlači se do finala tako - zaključio je Osman.

foto: Printscreen/Premijera

Kurir.rs/K.Đ.

Bonus video:

00:11 KARIĆI ŽIVE NA VISOKOJ NOZI: Osman otvorio vrata spavaće sobe, sve je OTMENO, a iznad velikog kreveta je KAMIN!