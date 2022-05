BIĆE KAKO ON KAŽE! Osman Karić opleo po ratu Mensura i Stefana, pa otkrio šta se dešava sa Ajdarpašićevim TELEFONOM, NASTAĆE HAOS!

Nakon što su Stefan Karić i Mensur Ajdarpašić žestojko zaratili u ''Zadruzi 5'' i nakon što je Karić apelovao na svoju devojku Jovanu Ljubisavljević Misicu da isključi Mensurov telefon i pošalje ga za Bar oglasio se Osman Karić.

Osman je preuzeo Mensurov telefon, a sada je za Pink.rs otkrio da li su vrata njihove vile i dalje otvorena za Ajdarpašića.

foto: Printscreen/Zadruga

- Već sam se oglašavao povodom ovog slučaja pa će ispasti da se ponavljam. Postaviću se u sličnu situaciju i Mensura i Stefana pa ću samim tim odgovoriti kako bih i ja reagovao da sam u istoj. Mislim da je Mensur razoren lošim pitanjima gledalaca pa i samih učesnika rijalitija kada je u pitanju njegova bivša ili veza uopšte sa Milicom Veselinović. Kada sam indirektno davao savete Mensurovim grupama, to jes't ljudima koji ga zastupaju njegovim fanovima, da se ne mešaju i da se ne oglasavaju javno, nisu me poslušali, vec su mu činili "medveđu uslugu". To je na neki način radio i Stefan, hteo ja da osvesti Mensura i otvori oči da Milica nije devojka za njega. Želeo je Mensuru dobro, a u stvari pravio od njega da kažem potencijalnog neprijatelja. Čovek kada je zaljubljen kao Mensur, ne trebaš mu davati savete, ne trebas napadati osobu koju trenutno voli, jer samim tim nisi njegov prijatelj i ne zeliš mu dobro. Čovek koji voli on je slep pored očiju, on lepšu polovinu idealizuje i pravi bajku od iste. Verujem da ni Stefanu ne bi prijalo da ga je Mensur kojim slučajem u predhodnom rijalitiju kritikovao za vezu u kojoj je bio i dan danas ostao sa Jovanom Ljubisavljević. Stefan bi isto reagovao kao sad Mensur. Još nešto, nije prirodno, a eto dešava se, da je Stefan sa Lepim Mićom u idealnim odnosima dok Mensur misli da mu je Mića najveći neprijatelj. Naravno Mensur kada izađe i kada se osvesti, videće da su mu oni davali dobro namerne savete ali kažem, to će videti tek kada se osvesti, u rijalitiju sigurno neće. Stefan i Mensur se sada ponasaju kao deca koja se dure, ljubomorni su, Mensur što se Stefan druži sa Micom a Stefan, što se Mensur seli iz hotela uzima i odnosi svoje pinkle samo da bi opet bio što blize Milici i imao uvid u njeno kretanje. Mensur je bio kod nas i može živeti kad bude hteo i koliko bude hteo. Mi svojim prijateljima ne zatvaramo vrata. Telefon Mensura od danas sam preuzeo ja i biće u funkciji sve dok ga Mensur ne preuzme, nastavili oni priateljstvo ili ne - zaključio je Osman.

foto: Nemanja Nikolić, Damir Dervišagić

Kurir.rs/Pink.rs

