TANJA SAVIĆ PONIZILA GRADONAČELNIKA BANJALUKE: Draška sam šutnula, služio mi je za marketing! Evo koliko su bili u VEZI

Tanja Savić priznala je da je bila u vezi s gradonačelnikom Banjaluke Draškom Stanivukovićem, te otkrila zbog čega više nisu zajedno.

Naime, pevačica se na samom početku dotakla afere "venčanica" kada je nedavno na društvenoj mreži Instagram okačila fotografiju na kojoj je sva u belom i označila Banjaluku, te su svi aludirali da se udala za Draška Stanivukovića.

foto: Printscreen/Instagram

- Istina, meni je bio cilj da poremetim celu javnost. Sve je bio samo marketing. Sve radim u hodu, živim u trenutku, takva sam. I kad pitam nekog sa savet, poslušam, ali na kraju uradim kako želim. Jesu me novinari zezali, rešila sam da im malo uzvratim. Obukla sam venčanicu, probala da vidim kako je, pošto nisam nosila na svom venčanju, bilo je samo građansko venčanje, u crkvi se nisam venčala. Da ste me pitali da li priželjkujem to pre deset godina, rekla bih da, sada me je to prošlo. Mislim da sam prerasla to - rekla je Tanja i priznala da više nije u kontaktu sa Stanivukovićem i da su prekinuli odnos:

- Pozdravljam ovom prilikom Draška, nismo više u kontaktu! Raskinuli smo virtuelno, šutnula sam ga (smeh). Trajalo je sve to godinu dana. Da li smo se čuli taj dan kad sam okačila sliku u venčanici, bolje da ne pričam dalje... Samo ću reći da je poludeo i da me je malo opsovao preko telefona. Uglavnom, sad nemamo nikakvu komunikaciju, prestali smo i to. Našao je on devojku već, sigurna sam, ali treba da ima svoj mir.

1 / 8 Foto: Printscreen/Instagram

Nakon toga Savićeva je objasnila da joj je prijao odnos sa Stanivukovićem, te da je stalno imala na nekog da misli, a da ta osoba ne traži previše od nje.

- Lepo je imati nekog, a nemaš ga i taj neko te uopšte ne smara, ne pravi ti tenziju, pritisak, nije s tobom, a opet svi ti čestitaju. Interesantno, zaista. Nikome nisam zamerila ništa, prosto sam takva osoba, nemam to u sebi i nisam zlopamtilo. Sve to pustim neka ide kako ide, opet kažem, živim u trenutku - kaže pevačica.

S Dušanom se ne čujem, decu ponekad pozove da ih pita da li imaju modrice Tanja Savić se u "Premijeri" osvrnula i na bivšeg supruga Dušana Jovančevića, te otkrila da se ne čuje s njim. Priznala je da Dušan retko kad komunicira i sa sinovima Maksimom i Đorđem, koje je uspela da vrati iz Australije nakon što je Jovančević pobegao s njima bez njenog znanja.

- Ono što nam stalno treba jeste taj neki unutrašnji mir, koji nemam. Pisalo se svašta u vezi Dušana i mene, primirilo se to, ne zove me, ne piše mi i to mi najviše odgovara. Nemamo nikakav kontakt i žao mi je zbog toga jer sam takav roditelj koji bi voleo da ostane u kontaktu i s drugom stranom, ipak imamo dvoje dece. Prosto je prinudno da pričamo i da pita za decu, da mu dajem odgovore i da se deca čuju s njim, ali on ne pita, on je taj koji ništa ne pita. Čuje se sa decom preko Snepčeta, ali vrlo retko - otkriva pevačica, pa nastavlja:

- To je uglavnom ono: "Da li vas neko povređuje, da li imate neke modrice", takva su pitanja od njega jer, šta god da deca napišu, on uzme i skrinšotuje da bi to iskoristio protiv mene na sudu. Mislim da je najpametnije, ako bude gledao ovu emisiju, želim da mu kažem da se opusti, da zove decu, to će im mnogo značiti za dalju budućnost.

foto: Shutterstock, Pritnscreen/Instagram, Damir Dervišagić

Ono što se dešava Milici i Ani meni se dešavalo s Ivanom Selakov Tanja Savić je govorila i o gorućoj temi ovih dana u medijima - o aferi "provereno", te ovom prilikom nahvalila Milicu Pavlović, a onda otkrila i s kojim pevačicom je ona imala sličnu situaciju poput Miličine i Anine.

- Ne bih da držim ničiju stranu. Milici želim svu sreću jer je jedna borbena osoba i uporna, ima sve kvalitete, pokazala je kolika je zvezda. Mogla bi bez problema da napuni Arenu. Ona ima taj iks faktor, tu harizmu. Mislim da Tea Tairović takođe ima tu harizmu, ima taj pogled, oči - rekla je Tanja i priznala da je i ona imala sličnu situaciju s Ivanom Selakov:

- Imala sam mnoge ponude i neke pesme sam odbijala, čak i neke duetske pesme koje sada čujem... Radila sam treći album i pesma "Incident" je završila na Jutjubu u izvedbi Ivane Selakov. Ona nije prisvajala pesmu, drugačija je bila situacija. Nisu bile drugačije reči i ta pesma je i danas na Jutjubu u njenoj izvedbi i nije bilo nikakvog rata.

kurir.rs/s.telegraf

Bonus video:

00:24 Tanja Savić obilazi manastire sa porodicom