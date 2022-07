MARINA VISKOVIĆ ZNA SVE TAJNE CECE I LUKASA! Otkrila sve o druženju sa njima, a evo da li i šta pričaju o Karleuši! ŠOK

Marina Visković kaže da se druži s mnogim pevačima s domaće estrade, ali da je najbliža sa Svetlanom Cecom Ražnatović i Acom Lukasom, čije i tajne zna, ali, kako kaže, nikada to ne bi zloupotrebila. Viskovićeva je za Republiku ispričala da se u Ražnatovićkinom društvu uvek oseća prijatno, te da vreme ne troše na priče o ljudima s kojima neka od njih nije u dobrim odnosima, kao što je Jelena Karleuša, koja je već godinama u ratu s Cecom.

foto: Antonio Ahel/ATAImages

- Što se tiče druženja s Lukasom i Cecom, mi pričamo o svemu, a tajne koje mi poveravaju čuvam kao da su porodične - kaže pevačica za naš portal i dodaje:

- Kad se nađemo, nikada se nije desilo da blatimo nekoga ili da pričamo o dešavanjima koja se tiču ljudi s kojima nismo bliski. Ako mi se neko poveri, nikada to ne bih zloupotrebila. S Cecom, recimo, nikada ne pričam o Jeleni Karleuši iako verujem da ljudi pretpostavljaju da tako sednemo i ogovaramo redom koleginice. Time se ne bavimo i to nas ne zanima. Svi znaju koliko se poštujemo, a kad se svi zajedno okupimo, tu je najviše smeha i pozitive. Shvatila sam da se treba okružiti ljudima koji nam prijaju. Život je tako mnogo lepši.

foto: Nenad Kostić

Ona dalje otkriva da je Aca Lukas uvek bio tu za nju, a najviše u trenucima kada je trebalo da se probije na estradnom nebu.

- Imala sam sreću da sarađujem s najvećim imenima na estradi, počevši od pokojne Marine Tucaković i drugih, a to što sam se pojavila kao gost kod Ace Lukasa mi je mnogo pomoglo. On i ja smo privatno vrlo bliski prijatelji i svakako da je to u to vreme za mene bio prelep gest s njegove strane. To je nešto što pamtim kad su moji počeci u pitanju iako sam već tada privlačila veliku pažnju na estradi samo svojim radom.

kurir.rs/republika.rs

Bonus video:

17:32 OD SMERNE I FINE DO VAMP DEVOJKE SA TETOVAŽAMA Marina Visković promenila fazon i stajling IZGLEDA NIKAD LEPŠE