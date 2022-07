UMREĆU U NEZNANJU! ZAŠTO MI SAMO NISU POMOGLI? Ceca Kitić o najvećem razočarenju života POKUŠALI SU DA MI ODUZMU STAN ZBOG OVOGA

Podsetimo, Ceca je neko vreme bila u velikom problemu zbog kredita koji je podigla u švajcarskim francima. Ona je vodila borbu za stan koji je, prema njenim rečima, banka pokušala da joj oduzme.

- Ja sam u tom trenutku tražila refinansiranje, ali to nije bilo moguće izvesti jer sam bila upisana u kreditnom birou zbog duga koji sam napravila. Ja u tim trenucima nisam tražila pare. Svi mogu da uđu na portal Ministarstva omladine i sporta da vide koliko mi nosioci medalja primamo novca. Ja sam imala mogućnost da plaćam ratu i zato sam tražila refinansirajući kredit - rekla je rukometašica.

Nakon odbijanja njenog zahteva za refinansiranje, banka je odlučila da stavi njen stan na aukciju.

- Bile su tri licitacije. Na moju sreću prva licitacitacija je propala. Propala je i druga. Treća je bila najgora kada su skroz srozali tu cenu. Ona je bila najteža jer su ljudi dolazili u stan da gledaju, a ja sam morala da ih pustim. Bilo je divnih ljudi koji kada su me videli bili su iznenađeni i rekli su da ne žele ovaj stan. Molila sam Boga da taj stan niko ne uzme i tako se i desilo. Beskrajno sam zahvalna - rekla je rukometašica.

Dodala je da su joj nakon treće licitacije pomogli Dragana Pešić i zamenik gradonačelnika grada Beograda Goran Vesić.

- Dragana Pešić koja radi kao sekretar u gradu kod gospodina Vesića mi je pomogla. Našli smo banku koja bi mi taj kredit refinansirala. Trenutno plaćam mesečno 500 evra do 2030. godine - rekla je rukometašica.

Voditelja Ivana Gajića interesovalo je da li je ovo jedan od najvećih razočarenja koje je bivša rukometašica doživela.

- Ostala sam malo zatečena čelnicima grada i države koji su me pustili na takvu vatrometinu. Ni jednog trenutka ne pružajući mi nikakvu pomoć. U smislu da bar pomognemo ovoj ženi jer je toliko uradila za ovu državu. Sigurno je to jedno od najvećih razočarenja, mislim da ću čak i umreti a da mi neće biti jasno čemu to da se nisu makar zapitali kako da pomognemo ovoj ženi - rekla je rukometašica.

