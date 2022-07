ESTRADNI PENZIONERI! Njoj penzija 2.200 €, pevačica prima samo 16.000 dinara, dok on JEDVA PREŽIVLJAVA i preti da skoči sa zgrade

Na estradi je veliki broj pevača i ljudi "iza scene" koji su uveliko zvanično u penziji, barem kada je reč o godinama. Neki od njih i dalje odlično zarađuju, dok drugi tvrde da ovih dana žive od prilično skromnih penzija.

Saša Popović iza sebe ima uspešnu karijeru i može da se pohvali time da je otvorio put mnogim mladim pevačima kroz takmičenje "Zvezde Granda". On je prošle godine govorio o svojim prihodima i otkrio kolika mu je penzija. Naime, govoreći o svojoj supruzi Suzani Jovanović, koja je nakon višegodišnje pauze rešila da se vrati na scenu, Saša je priznao da je on finansirao njen album í da je za njega dao skoro 100.000 evra.

"Ja sam od penzije sve ovo uspeo da isfinansiram. Moram da pozdravim glavnog sponzora, pozdravljam Sašu Popovića, samog sebe", rekao je Saša na promociji Suzaninog albuma. Tada je i otkrio visinu svojih penzionerskih primanja.

"Moja penzija je 700 evra. 140 penzija sam uložio u sve ovo", rekao je Popović, što znači da je album koštao skoro 11.500.000 dinara, odnosno 98.000 evra.

foto: ATA Images

Zlata Petrović je na vreme uplaćivala novac u penzioni fond, tako da je sada mirna.

"Da imam 1.000 evra penziju, živela bih dobro, a od ove kakvu imam - onako. Već godinu dana sam penzionerka, a kada posle 60. godine počnem da primam i inostranu penziju koju sam uplaćivala, biće mnogo bolje", ispričala je Zlata za "Star".

foto: Damir Dervišagić

Pevačica Nada Obrić je nekoliko puta isticala da ima penziju od samo 16.000 dinara.

"Negde ja krivim nas same zato što nemamo nacionalnu penziju. 14 godina sam radila u opštini u Bosni i Hercegovini, vodila sam salon, ne znam koliko je ukusno da pričam kolika mi je penzija, imam 16.000 i nešto. Kad sam napunila 65 godina, u Bosni sam dobila 40 evra penziju, sad je to 51 evro, a ovde u Srbiji sam dobila 12.000 dinara u startu i sad je to 16.000. Da moram da živim samo od te penzije, ne znam kako bih, ali imam srećom decu koja mi pomažu", rekla je Nada nedavno.

foto: Kurir televizija

Folk pevač Miroslav Ilić otkrio je da bi rado vratio nacionalnu penziju kako bi ućutkao zle jezike. "Slavuj iz Mrčajevaca" je objasnio da mu 40.000 dinara koje prima na osnovu ovog priznanja ništa ne znači, jer stalno mora da se pravda da li je nešto učinio za srpsku umetnost i kulturu.

foto: Damir Dervišagić

RADE JOROVIĆ PRIMA 25.000 DINARA

Željko Samardžić nije otkrio koliku penziju ima, ali je istakao da mu je "sasvim dovoljna". "Od oktobra sam penzioner, imam svoju penziju koja mi je dovoljna. Supruga Maja i ja nemamo neke posebne prohteve. Živimo skroman život, ali dostojan svih onih koji pristojno žive, što bih svima poželeo", poručio je Samardžić prošle godine.

Folker Dragan Kojić Keba u oktobru će napuniti 62 godine, ali je već požurio da postane penzioner. On je počeo još kao mlad da uplaćuje mesečno osiguranje, pa kad je izračunao da li ispunjava uslov, odmah je otišao u Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Pevač Rade Jorović priznao je da nije imao sreću da dobije nacionalnu penziju, pa sada mesečno dobija 25.000 dinara, iako je nekada na proslavama zarađivao i po 50.000 maraka.

DO PENZIJE LEPA IMA "TRI PUTIĆA"

Prilikom gostovanja u jutarnjem programu "Prve" televizije prošle godine, pevačica Lepa Lukić otkrila je kolika su njena primanja koliko novca dobija na mesečnom nivou.

"Nacionalna penzija mi je 60.000 dinara, a ova druga 90.000 dinara. I imam kanadsku penziju od 1.000 evra", rekla je ona i iskreno pričala o tome kako je dobila nacionalnu prenziju. ,,Nacionalnu penziju nisam jurila. Bila sam u Americi i kada sam se vratila, čula sam da sam je dobila", ispričala je Lepa. O starosnoj penziji Lepa je rekla da je ceo radni vek plaćala peniziono i socijalno osiguranje. „Prvu penziju dobila sam sa 35 godina radnog staža i 55 godina života. Država je videla koja sam sva priznanja dobila, to sam i priložila", objasnila je ona dodatno.

foto: Ana Paunković

Hasan Dudić: Štrajk glađu ili da skačem sa zgrade

Pevač Hasan Dudić nije dobio nacionalnu penziju, a kako su pisali mediji nedavno, on je rekao da mu pored štrajka glađu predstoji samo da skočí sa zgrade.

"Ja sam konkurisao za nacionalnu penziju, regularno sam aplicirao, imam sve dokumente. Mučio sam se da pribavim sve, pa sam predao sve to i išao sam linijom manjeg otpora. Išao sam kao nacionalna manjina. I taj drugi put se izjalovio. Stvorio sam velike zvezde. Koliko sam doznao, oni mene nisu ni čekirali. Ja imam redovnu penziju, od moje 15. godine sve plaćam. Živim život kao drugi ljudi. Borim se, šta sve ne radim. Razočaran sam jako", poručio je Hasan.

foto: Printscreen

kurir.rs/nova