ZARADI 80.000 €, A ALIMENTACIJU PLAĆA 150 €! Bivša Kebina LJUBAVNICA razvezala jezik, evo u kakvim je odnosu s vanbračnom ćerkom

Tekstopisac Ljiljana Jevremović, bivša ljubavnica Dragana Kojića Kebe, s kojim ima vanbračnu ćerku Inu, šokirala je kada je otkrila u jutarnjem programu kod Jovane Jeremić kolika primanja ima pevač. Kako ona tvrdi, Keba redovno plaća alimentaciju od 150 evra, za koju Ljiljana smatra da je mala, ako se uzmu u obzir desetine hiljada dolara, koje zarađuje mesečno.

foto: Kurir televizija

- Keba uplaćuje svakog određenog datuma u mesecu iznos, ni dan ranije, ni dan kasnije, ni dinar manje, ni dinar više. Ja sam se tu povukla, oni to rade nezavisno od mene. Taj iznos je sud naložio. Prvi iznos je bio do sedme godine, drugi od sedme godine do srednje škole i sad je drugačiji iznos dok studira. To nikada nije poravnato kako treba. Ja imam otvorene sve njegove račune, vidim da mu više puta tokom meseca legne i po nekoliko desetina hiljada dolara, a sud naloži da plaća alimentaciju 150 evra. U jednom mesecu imam dokument da je zaradio 80.000 dolara, a plaća alimentaciju 150 evra. Njegova bruka i sramota nije što je zao, već što je takav. Ovo mi je već u 21. veku malo čudno. On je pokazao da je zao - ispričala je Ljiljana, pa potvrdila da ju je Kojić zastrašivao bugarskom mafijom.

foto: Kurir Televizija

- Na jednom ročištu među dokaze koji su se prilagali sudu njegov advokat je stavio tekst iz bugarskih medija koji otkriva da je Keba povezan s bugarskom mafijom. Iskreno, ne sećam se tačno sadržaja, ali znam da je sudija samo rekla: "Molim vas, nema potreba za ovim pretnjama i ovakvim stvarima." Time je Keba hteo da zastraši i sud i mene, ali nije uspeo. Isterala sam pravdu i dugo vukla psihičke posledice zbog tog stresa. Nisam zlopamtilo i sad kažem, kad bi mi se Keba obratio za pesmu, drage volje bih mu je napisala jer dugo godina nema hit. Treba da se pomognemo. Svakako, kad jednog dana bude pao u postelju, svojoj deci i nama dvema će se obratiti za pomoć.

S druge strane, ni Ina, koja je sad odrasla devojka, ne želi kontakt s poznatom pevačem zbog Kebinog odnosa prema njenoj majci.

kurir.rs/republika.rs

Bonus video:

04:15 Dragan Kojić Keba posvetio pesmu OTAC MI JE BOG Novaku Đokoviću