DALI SMO JOJ 1.000 €, PLAKALA JE DA NEMA ŠTA DA JEDE, A SAD NAS NE POZNAJE! Fan isprozivao Dalilu, čak je i Cara ZAVRNULA ZA KEŠ!

Jedan deo obožavalaca Dalile Dragojević koji su je podržavali tokom "Zadruge 5" razočarani su u njeno ponašanje jer ih je, kako je ispričao jedan od njih za Kurir, ona prevarila čim su joj dali pare.

Našoj redakciji javio se momak koji je bio član stranice na društvenim mrežama posvećenim Dalili i Filipu. Prema njegovim rečima, odmah po izlasku iz rijalitija Dragojevićeva je stupila u kontakt s njima i tada im je rekla da se nalazi kod Marijane Zonjić i da joj hitno treba novac.

- Ona je zvala, pisala da joj trebaju pare, da je kod Marijane Zonjić i da nema šta da jede. Napravila je opštu paniku. Nije htela da sačeka da admin te Instagram grupe, kojoj je i tražila novac, završi posao, već je počela da plače i govori da joj treba odmah. Taj dečko se odmah snašao i poslao joj je novac po nekome. Pošto nije moguće uplatiti 1.000 evra post netom, morali su Dalili da isplaćuju novac dva puta. Na jednoj priznanici je 80.000 dinara, dok se na drugoj nalazi 30.000 - priča jedan od admina Dalilinih fan stranica, koji nam je dostavio potvrde o poslatom novcu.

Kako je rekao, te pare Dragojevićeva je trebalo da podeli sa Carem, jer su fanovi podržavali njih dvoje zajedno, ali ona to nije učinila, već je prisvojila celih hiljadu evra. Na sve to, kad je Filip u emisiji rekao da zna za taj skandal i isprozivao je, Dalila je rekla da je sve tačno, ali da ne poznaje ljude koji su joj poslali pare. To je izazvalo revolt njenih fanova, jer je slagala da ne zna s kim se čula i dogovarala o slanju novca.

- To se brzo raširilo između nas, sve grupe joj okreću leđa, jer ako prevari jednog, onda će i ostale. Svi mi, a posebno taj što joj je uplatio pare, slali smo Dalili i Caru poklone u Zadrugu. Sve što su imali imali su od nas, a ona je pare samo za sebe uzela, Filipu ništa nije dala. Jako smo razočarani u nju i njeno celokupno ponašanje - naveo je naš sagovornik.

Podsetimo, u emisiji "Narod pita" pre neko veče Dragojevićeva je na pitanje gledaoca da li poznaje ljude koji su joj dali hiljadu evra po izlasku iz Zadruge odgovorila odrečno.

- Ne. Mene su nazvali i rekli su da ih zovem ako mi treba bilo šta. Poslali su mi, ja nisam ni znala koliko je - rekla je Dalila. Nećemo da se raspravljamo oko 1.000 evra, upravo će biti Filipu vraćeno jer mene niko da urniše neće - rekla je Dalila i izvadila pare, a onda rekla da ipak nema novca da da bivšem partneru.

U prepisci koju nam je dostavio bivši fan Dragojevićeve vidi se jasno da joj je on napisao da joj je uplaćeno 80.000 i 30.000 dinara i da je ona na to odgovorila "podigla". To znači da je u emisiji slagala da nije unapred znala koliko para od fanova joj je poslato.

Kurir.rs/Ana Denda

