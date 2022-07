DALILA ĆE DEJANU RODITI DETE Huso drugom zetu ni u SELO neće dati da kroči, a evo šta mu je ćerka radila kad je ušla u kuću! TUGA

Oni i dalje nisu zvanično razvedeni, nadam se da će se pomiriti. Drugog zeta ne prihvatam i neću pustiti nikada u kuću, rekao je zadrugarkin otac.

Bračni par Dragojević javnom prevarom obeležio je petu sezonu Zadruge, a glasovima publike Dejan i Dalila zauzeli su prva dva mesta u superfinalu. Nakon što su se strasti smirile, a rijaliti učesnici vratili normalnim životima, a u Gornjem Šepku svi znaju gde se nalazi prodavnica i kuća drugoplasirane zadrugarke, ali umesto Dalile u ispred radnje je njen otac Huso Mujić. Raspoložen za priču, Huso je priznao da mu je laknulo otkako se Zadruga završila, jer je mesecima ćerku gledao dok se lomila i patila zbog veze sa Filipom. Iako je zbog Dalile često umeo da zaplače, ipak je najemotivniji trenutak doživeo kada je nakon 10 meseci ugledao ćerku na kućnom pragu. Nije s njom stigao da priča o svemu što je hteo jer se Dalila nakon kratke posete vratila u Beograd zbog obaveza oko snimanja emisija.

- Otkako se završio rijaliti, mnogo sam bolje nego što sam bio, više nemam zdravstvenih problema i drago mi je da se Dalila vratila. Kada je došla, bilo je dosta suza, plakali smo mnogo jer nam je Dejan falio. Iskreno, nismo imali vremena da puno pričamo. Ona moje mišljenje o svemu zna, a kada se malo smiri, pričaćemo detaljnije. Još pre nekoliko meseci sam rekao: "Svega će biti, a kajanja najviše“, sada je došlo do toga - govorio je Huso, odmeravajući svaku reč.

Njemu kao ocu najteže je palo to što mu ćerka pati, a ne može da joj pomogne. Ona sada pati za Dejanom, a ne za Filipom. Kada je ušla u njihovu zajedničku kuću, dugo je plakala, postaje svesna da je uništila svoj život, suočava se i sa velikom osudom naroda. Ako se ne pomire, voleo bih da Dejan i Dalila barem ostanu prijatelji. Mislim da Dejan još nije preboleo Dalilu, ne ide to tako lako. Oni su se dugo borili za potomstvo, a ja bih voleo jednog dana da dobiju dete, a ja unuče. Iskreno, nisam znao da je Dalila u mladosti abortirala, da sam bio upućen, verovatno bih uticao na nju da rodi dete jer je to veliki greh. Ljudi ubiju decu koju im Bog da, a onda traže, ali ih ne dobiju ponovo - priča potreseni Dalilin otac.

1 / 7 Foto: Printscreen/Pink

Iako se u rijalitiju dogodila javna prevara, Huso ipak veruje da još ima nade da se Dalila i Dejan pomire.

- Mislim da Dejanova porodica ima veliki uticaj na njega, njegova majka Biljana nikada nije odobravala Dalilu, od prvog dana bila je protiv te veze. Iako ne verujem u vradžbine, Dejanovo i Dalilino ponašanje nije bilo normalno. Ne znam da li se Dalilina majka Emina bavi tim stvarima, pričalo se da posećuje vračare. Nisam upućen jer ne živim sa njom, ali moguće je da se bavila time. Ne razmišljam o gatarama jer sam vernik. Dejan i Dalila su, takođe, pet godina živeli po verskim načelima, a onda se sve preko noći promenilo. Nakon svega, ne gubim nadu u njihovo pomirenje. Još nisu zvanično razvedeni, iako su potpisali papire za razvod, nadam se da će odustati od te odluke - priča nam Huso dok nam pokazuje kuću koju su Dejan i Dalila napravili.

foto: Printscreen/Premijera vikend specijal

Osim Dragojevića, nijednog muškarca neće prihvatiti za zeta.

- Nakon Dejana, niko drugi neće kročiti u moju kuću niti u selo. Ona zna da ja nijednoj drugog muškarca neću prihvatiti, tu je bio Dejan i ostaće on. Čitava naša porodica ga voli i ceni - zaključio je Mujić.

Dalila: Laž je da sam opljačkana! Nakon vesti da je Dalila Dragojević opljačkana i da joj je iz kuće navodno uzeto 8.000 evra, bivša zadrugarka negirala je ove navode u koje su upleteni njena drugarica Marijana Zonjić i bivši muž Dejan. -Nisam opljačkana, niti ja niti Marijana, to je čista laž. Glupost je da bi neko toliki novac nosio sa sobom. Takođe, navodi oko raspodele imovine nisu istiniti. Dejan i ja se nismo čuli niti smo nešto dogovarali. Ne znam odakle dolaze te dezinformacije, jer ja nikome ne dajem izjave - poručila je bivša zadrugarka. foto: Printscreen/Instagram

Dejan nije primio islam Huso je otkrio ono što je mesecima intrigiralo gledaoce, te je istakao da Dejan nikada nije prešao u islam. - Dejan nikada nije promenio veru. Čovek kada prima veru, to se javno snima, a koliko znam, Dejan tako nešto nije uradio nikada. Dalila je možda to rekla iz revolta - istakao je on. foto: Shutterstock, Nenad Kostić

kurir.rs/alo

Bonus video:

00:09 Dejan Dragojević otputovao, a evo sa kim