DALILA VOLI DA UZIMA PARE, NEMA PAS ZA ŠTA DA JE UJEDE! Fanovi besni, raskrinkali Mujićevu: Njoj je BIZNIS da od nas OTIMA PARE!

Dalila Dragojević je do skoro mogla da se pohvali pravom armijom fanova, budući da su sve mreže bile zatpane njenim fan stranicama i da je imala i te kako podršku publike.

Međutim, ispostavilo se da su je bespotrebno uzdizali budući da ih je ona samo iskorišćavala, kako je sada optužuju.

- Mislili smo da je priča Daliline kume Gordane o tome kako je ona finansira i kako se skupljao novac da se kupi automobil za njenog psa samo izmišljotina. Naša grupa ljudi je to tumačila kao bes jedne žene i ljutnju pa priča svašta kako bi se na neki način osvetila. Međutim, istina je da Dalila voli da uzima novac od fanova - kaže za Blic jedan od fanova, koji vodi nekoliko njenih fan grupa na Fejsbuku.

foto: Printscreen/Instagram

Kako navodi, oni su skupljali novac pred Dalilin i Dejanov ulazak u Zadrugu kako bi Dragojevićkoj pomogli da se opremi.

- To su bila sredstva za kupovinu šminke, kozmetike i garderobe. Nije nam bilo žao jer smo hteli da dominira u Zadruzi u svakom pogledu. Po izlasku smo joj isto pomogli jer je tvrdila da nema pas za šta da je ujede i da čeka novac od rijalitija. Jedna stvar je jasna, Dalili je biznis da otima novac od nas, a naš problem je što smo joj davali - dodaje.

I ovo nije prva u nizu optužbi za Dalilu budući da je već jedan, sad već bivši fan, otkrio kako su uplatili Caru i njoj 1.000 evra, a da Filip od tog novca nije ni dinara video.

Takođe, njena kuma Gordana još prošle godine je tvrdila da Dalila grabi pare i ne bira sredstva da dođe do njih.

foto: Printscreen/Zadruga

- Pokušala sam da skupim novac za Dalilino venčanje sa Dejanom kako bismo kupili auto za njeno kuče Tedija. Obavestila sam Daliline fanove na Fejsbuk grupi, međutim žene iz grupe su rekle da nije pametan potez kupovati automobil od 200 evra za Dalilinog psa, jer je bolje da novac damo ženi čija je kćerka bolesna. Njeni fanovi i podrška nisu bili za to, a ja sam žejela da joj ispunim želju i kupim auto. Na kraju sam kupila – pričala je tada potresena Gordana za "Blic" i dodala:

- Dalila je govorila da su joj potrebne cigarete i mleko, kako bismo joj mi sve to napukovali i doneli kese iz prodavnice - rekla je ona tada.

Oni koji su odustali od nje, odlučili su se na taj potez kada je njihov "idol" odlučio da javno ostavi supruga Dejana Dragojevića. Administratorka jedne od grupa, napisala je kako je prikupila 16.000 dinara za Dejana, te da je njima dvoma ranije već finansijski pomagala.

- Dala sam mnogo toga za Dejana i Dalilu, ovoga puta sve ide Dejanu. Skupila sam skoro 16.000 i to ide samo Dejanu. Koliko ću da skupim ne znam. Ne tražim ni od koga da mi šalje, ali ko želi neka mi se javi. Ove pare neće niko dobiti osim Dejana. Došlo je vreme da on dobije nešto u životu, jer je prešao preko svega i najbolje godine je dao njoj. Ko želi da da pare za Dejana neka se javi, ovde niko nije forsiran da to učini. Samo neću da pljujete po Dejanu. Ova grupa je tu kao njegova podrška, samo njegova, ne u Dalilina više.

foto: Printscreen/Zadruga

Kurir.rs/Blic

