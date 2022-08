VUK MOB IMAO S*KS AFERU SA REŠIĆKOM! Anđelo je zbog toga odmah ŠUTNUO, a evo kako je u ceo skandal UPLETENA i Džehverovićeva! ŠOK

Sandra Rešić i Anđelo Ranković otpočeli su svoju vezu nekoliko dana pred finale "Zadruge", ali su ubrzo nakon toga raskinuli, ne ulazeći u razloge ove svoje odluke.

Kako Kurir Stars saznaje, glavni inicijator prekida bio je Anđelo, koji je ostavio Sandru nakon što je saznao da je ona imala seks-aferu sa Vukom Mobom. Njih dvoje su se viđali tokom jula prošle godine, a čim je Anđelo iz pouzdanih izvora saznao za to, odmah je okončao odnos sa Rešićevom.

- Anđelu se Sandra baš svidela. Bila je drugačija od devojaka s kojim je dosad bio. Mislio je da će njihova veza opstati i posle rijalitija. Ipak, samo nekoliko dana kasnije do njega su došle vesti da je u julu prošle godine Sandra bila u seks-kombinaciji sa Vukom, zbog čega je poludeo. Odmah ju je pozvao i tražio od nje da mu kaže da li je to istina. Ona nije imala kud, pa je priznala. Žestoko su se posvađali i odlučili da je najbolje da prekinu vezu. Sada nisu u kontaktu - priča izvor i dodaje šta je Rankovića najviše pogodilo:

- Njemu ne smeta što je Sandra imala nekog pre njega. To je i normalno. Ali kada je saznao da je bila intimna sa Vukom Mobom, preko toga nije mogao da pređe nikako. Anđelo ne podnosi Vuka još otkad je on bio sa Teodorom Džehverović. Ne može da čuje za njega, a još kad je saznao da je overio još jednu njegovu devojku, to je bila kap koja je prelila čašu - završava naš izvor.

Podsetimo, nakon što su u rijalitiju započeli vezu, mnogi su prognozirali da veza između Sandre i Anđela nema svetlu budućnost, ali su se njih dvoje držali zajedno i govorili kako će upoznati porodice partnera.

Ipak, nekoliko dana kasnije Sandra je na Instagramu potvrdila da je na njihovu vezu stavljena tačka.

- Za sve one koji su pitali, nismo više zajedno, bez pompe i velikih objašnjenja. Ljubi vas Sandra - napisala je bivša zadrugarka.

Niko od troje aktera ove afere nije odgovorio na naše pozive.

