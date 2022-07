STVARI SU SE OTRGLE KONTROLI! Rešićka progovorila o odnosu sa Anđelom: Predviđali im raskid, A SAD OTKRILA ŠTA SE DESILO

Pevačica i finalistkinja popularnog rijalitija Sandra Rešić otkrila je u "Pulsu Srbije" na Kurir televiziji kako se oseća posle "Zadruge" i u kakvim je odnosima sa svojim momkom Anđelom Rankovićem.

- Utisci se nisu slegli, ne mogu da odahnem, haos mi je u glavi, sve mi bubnji. Mislim da treba da imaš ogromne živce za rijaliti, uopšte nije jednostavno. Moj cilj je bio da zaradim doboljno novca da ostvarim svoje ciljeve. Ovo je najbolji projekat za promociju. Važno mi je da sam ispoštovala ljude i nikoga nisam obrukala kod kuće, a svađe i psovke od toga me nije sramota - kaže Sandra Rešić i dodaje:

- Emocije su proradile ranije, bilo je mnogo problema. Smatrala sam da je najbolje da se sačeka da izađemo napolje, ali stvari su se otrgle kontroli. Nisam bila spremna u tom trenutku za to, ali sada se ne kajem.

Ona je dodala da ih svi pitaju zašto još nisu raskinuli, ali pevačica kaže da je izuzetno srećna i zadovoljna i da će vreme pokazati kako će biti.

Sandra ne krije da je vodila računa o fizičkom izgledu u toku rijalitija.

- Najlakše je otići u Kolumbiju, more, odmor... Najbitnije je da realizujemo svoje ciljeve, a more, kao more, mogu i u septembru, a za sada samo planiram nove muzičke projekte - kaže Rešić.

