VELIKA ISPOVEST MAJE NIKOLIĆ: Izgubila 3 bebe zbog greške LEKARA! Ovako je živela u Holivudu u 25 kvadrata, a DEČKA KRIJE 8 godina

Pevačica Maja Nikolić (47) je sina Novaka (25) dobila u braku sa muzičarem Mirkom Šćepanovićem, od kog se razvela kad je dečak imao samo godinu dana.

Posle mnogo muka i bolnih gubitaka, rodila je Lazara (15) drugom suprugu Vuku Kandiću, s kojim nije u braku već 14 godina.

- Da je bilo božje volje, danas bih imala petoro dece! Imala sam tri spontana pobačaja pre nego što sam dobila Lazara. Za to krivim američke lekare jer su sva tri puta napravili grešku! U to vreme sam živela u San Dijegu i trudnoće sam vodila u bolnici u tom gradu. Redovno sam davala krv na analizu i išla na ultrazvuk. Kada bi stigli rezultati, lekari bi mi govorili da je sve u redu, a nije bilo. Nisam primala prave terapije i izgubila sam bebe - počinje Maja svoju potresnu ispovest i dodaje da je zbog američkih lekara umalo i ona sama izgubila život:

- Doktori su mi napisali da mi trudnoća nije rizična, da je beba zdrava i rekli da bez problema mogu da letim avionom. Zato sam odlučila da odem u Beograd i vidim porodicu i prijatelje. Uverena da će sve biti u redu, ukrcala sam se na let. Neposredno pre nego što je trebalo da sletim u Beograd, pukao mi je vodenjak i krenule su komplikacije! Srce mi je dva puta stalo u avionu, stjuardese su me oživljavale defibrilatorom.

Čim je avion sleteo u Beograd, hitna pomoć je Nikolićevu odvezla u bolnicu "Narodni front".

- Tu su mi spasli život! Doktori su utvrdili da sam imala vanmateričnu trudnoću, što je veoma opasno. Američki lekari to nisu primetili ili mi nisu rekli! Zahvalna sam tadašnjoj načelnici bolnice Branki Nikolić, koja mi je pomogla u najtežim trenucima.

Maja je uprkos drami kroz koju je prošla bila uporna da sa tadašnjim suprugom Vukom Kandićem dobije dete.

- I pored toga što sam mogla da umrem, nisam odustajala. Drugog sina Lazara rodila sam 2006. godine. Vratila sam se iz Amerike u Srbiju da bih se porodila s njim i ostala ovde. Velika želja mi je bila da dobijem i ćerku, ali mi se to nije ostvarilo. I dalje to želim, ali mislim da u ovim godinama to nije moguće.

Period koji je provela u Americi ne pamti samo po ružnom. Pre nego što je u Los Anđelesu upoznala biznismena Vuka Kandića, pokušala je da ostvari san o svetskoj karijeri.

- Kada sam stigla u Los Anđeles, živela sam u malom iznajmljenom studiju od 25 kvadrata u Holivudu. Kiriju sam plaćala 1.275 dolara mesečno. U njemu sam provela skoro dve godine, jer su veći stanovi tamo veoma skupi. Zarađivala sam pevajući u restoranu koji je držao naš čovek Dobrivoje Tanasijević. Izvodila sam džez i za sat vremena pevanja zarađivala 1.000 dolara - priča Maja, koja je upoznala mnoge svetske zvezde:

- Taj restoran važi za jedan od najprestižnijih i najboljih u Holivudu. U "Dan Tani" nije mogao da ruča svako jer je hrana veoma skupa. Zbog toga su tamo uglavnom dolazile holivudske zvezde. Upoznala sam Anđelinu Džoli, Brusa Vilisa, Breda Pita i Džordža Klunija. Srela sam i Demi Mur! Išle smo kod iste instruktorke joge u Los Anđelesu. Demi me je oduševila jer je skroz opuštena i normalna žena.

Pevanje u popularnom restoranu i druženje sa filmskim zvezdama nije joj bilo dovoljno, pa je nastavila da gradi karijeru u Americi:

- Imala sam agente koji su me prijavljivali na razne audicije. Tako sam se 2003. prijavila da pevam na dodeli filmskih i muzičkih nagrada Zlatni satelit. Među 1.000 kandidata izabrali su baš mene da na ceremoniji pred holivudskim zvezdama otpevam pesmu "Something to Talk About" iz hit filma "Sve o dečaku", u kojem glavnu ulogu igra Hju Grant. Dobila sam ogroman aplauz od svih prisutnih u sali. Pevala sam i po raznim klubovima, bila sam uspešna.

Pre nego što je muzički pokorila Beograd i osetila sjaj Holivuda, pevačica je imala bezbrižno detinjstvo u Nišu sa majkom Slavicom, ocem Novakom i mlađim bratom Markom.

- Potičem iz muzičke porodice. U stanu smo svakog dana svirali gitaru i pevali. Uvek smo bili veseli! Otac je kao mladić imao bend, s kojim je uspešno gradio muzičku karijeru u Zagrebu. Počeo je da svira sa Nedom Ukraden, a dugo je sarađivao i sa Đorđem Novkovićem, ocem Borisa Novkovića. Majka je pevala u ansamblu u Nišu, njih dvoje su se preko muzike i upoznali - priča ona i dodaje da je njen otac digao ruke od muzike, ali da je ljubav prema toj umetnosti preneo na decu:

- Moj deka Branko je bio sveštenik i nije bio za to da mu se sin bavi muzikom. Uslovio ga je da bira između karijere vojnog lica i pop zvezde. Tata ga je poslušao, vratio se u Niš i postao potpukovnik, ali je i dalje voleo muziku, pa je bratu i meni svaki dan svirao. Marka je već sa četiri godine naučio da svira gitaru. Imala sam sedam godina, a moj brat pet, kada smo pobedili na festivalu Majska pesma u Nišu. Svi su bili oduševljeni što smo tako mali, a toliko talentovani. Tada sam odlučila da će muzika biti moj život.

Upisuje Osnovnu školu "Car Konstantin" u Nišu, gde nastavlja da razvija svoj talenat i pravi prve korake ka pevačkoj karijeri.

- Bila sam odličan đak i ambiciozno dete. Išla sam na takmičenja iz geografije, istorije, srpskog, engleskog i muzičkog. Već u petom razredu, sa 11 godina, počela sam da zarađujem od pevanja. Sa grupom "Hazari" sam svakog petka i subote pevala džez u jednom poznatom niškom restoranu. Bila sam najmlađa u bendu. Ostali članovi su imali 40 i više godina i bili su oduševljeni mnome. Sećam se da sam od prvog honorara bratu i sebi kupila žute starke, koje su tada bile najmodernije. Jedan par me je koštao 70 maraka.

U sedmom razredu imala je prvi nastup na Radio-televiziji Beograd.

- Sa 13 godina sam pevala u "Jutarnjem programu" kod Baneta Vukašinovića. S bendom "Duo Marmaja" nastupala sam na gotovo svim festivalima širom tadašnje Jugoslavije. Već tada smo sklopili ugovor sa izdavačkom kućom "Jugoton" iz Zagreba i dobili 10.000 maraka da snimimo CD. Moj tata nam je bio menadžer. Međutim, ubrzo nakon toga počeo je raspad države, ratovi i od tog posla na kraju nije bilo ništa.

Iz tog perioda pamti i sudbonosni susret sa Majom Odžaklijevskom.

- Bila sam na njenom koncertu u Domu vojske u Nišu. Kad se završio, otišla sam iza scene i pitala je: "Je l' mogu da vam otpevam jednu pesmu, pošto mislim da to radim bolje od vas?" Kada je videla da devojčica od 13 godina tako samouvereno stoji ispred nje i to izgovara, rekla mi je: "Hajde, baš da te čujem." Otpevala sam joj "Love Story", pesmu Dženifer Raš. Oduševila se i rekla mi: "Evo ti moj broj telefona. Kada budeš došla u Beograd, pozovi me i otvoriću ti sva vrata. Pomoći ću ti u svemu" - priča Maja i dodaje da je tako i bilo:

- Nedugo pošto sam upisala srednju školu, otišla sam u Beograd i pozvala Odžaklijevsku. Primila me je raširenih ruku i kod nje sam živela neko vreme. Upoznala me je sa kompozitorom Radetom Radivojevićem, koji mi je pisao pesme. On me je kasnije preporučio i budućem kumu Vladimiru Grajiću, koji mi je uradio brojne hitove. Maja me je toliko zavolela da za mene govori da sam joj treća ćerka, pored Tee i Andree! Treću i četvrtu godinu srednje škole završila sam bukvalno u autobusu, učeći na relaciji Niš-Beograd. Tri do četiri puta nedeljno sam putovala, a prevoznik "Niš ekspres" mi je bio sponzor, pa mi nisu naplaćivali karte. Učila sam u autobusu, javljala se da odgovaram i dobijala petice. Bilo je baš turbulentno, ali nije mi bilo teško.

U trećoj godini srednje škole Nikolićeva osvaja prvu veliku nagradu. Posle festivala, njena karijera doživljava vrtoglavi uspeh. Snima hit albume i zarađuje ozbiljan novac.

- Honorar mi je u to vreme bio 8.000 tadašnjih maraka. Najviše novca sam uzimala za novogodišnje nastupe, koje je u Crnoj Gori organizovao Milo Đukanović. Naplaćivala sam ih 40.000 maraka, a pevala sam pet ili šest dočeka zaredom. Sa mnom su nastupali i Haris Džinović, Hari Mata Hari, Doris Dragović, Ana Bekuta...

Poslednjih 30 godina Maja je pevala gotovo svim predsednicima u Srbiji, a posebno su joj u sećanju ostala druženja sa porodicom Milošević.

- Slobodanu Miloševiću sam pevala sve vreme dok je bio na vlasti. Njega i Miru sam lično poznavala, kao i njihovog sina Marka. U to vreme sam bila najpopularnija pop zvezda i tražili su da im pevam na raznim skupovima i proslavama. Bili su normalni i topli ljudi. Nikada nisu psovali. Kada je prošle godine izašla serija "Porodica", bila sam razočarana jer su ih predstavili kao nevaspitane ljude, a oni nisu bili takvi.

Za razliku od brojnih koleginica, s kriminalcima nije imala kontakta.

- Devedesetih sam često pevala na splavu i sigurna sam da je neko od ljudi iz podzemlja bio na mom nastupu. Međutim, nikada nikog od njih nisam upoznala, niti su me zvali da ih zabavljam na privatnim proslavama. Uz kriminalce idu folkerke, a ja sam pop i festivalska pevačica. Negovala sam damski stil i drugačiju vrstu muzike, a to ih nije zanimalo.

Malo je falilo da Maja zablista i na filmskom platnu. Dobila je ulogu u ostvarenju "Goli otok" Stojana Stojičića, koje nikada nije ugledalo svetlost dana.

- Glavnu rolu je trebalo da igra poznati francuski glumac našeg porekla Filip Nikolić, a ja njegovu devojku. On je devedesetih godina prošlog veka bio član megapopularne dens grupe "2B3", koja je prodala milione albuma širom Evrope. Sarađivao je čak i sa filmskom zvezdom Alenom Delonom. Međutim, Filip je jedne noći pomešao kokain sa viskijem i preminuo je 2009. u svom kupatilu u Parizu. Tako je ceo projekat obustavljen i nikada nije realizovan.

Posle vrtoglavog uspeha u karijeri, ali i dva razvoda - od Mirka Šćepanovića i Vuka Kandića, pevačica zapada u ozbiljne finansijske probleme.

- Ni od jednog bivšeg muža nisam dobijala alimentaciju za decu. Zbog toga o njima ne želim da govorim jer su ispali nekorektni prema svojim sinovima i meni. Danas nisam ni u kakvom kontaktu ni sa Mirkom, ni sa Vukom. Nikad mi nisu kupili poklon, a kamoli da su me izdržavali. Sama sam kupila stan i automobil. Bilo mi je veoma teško, mučila sam se s parama kao samohrana majka. Nedavno sam bivše muževe tužila za zaostale alimentacije i sud je presudio u moju korist. Nadam se da ću im sve naplatiti! Kada dobijem alimentaciju od prvog supruga, Novaku ću da kupim stan. Lazarov otac duguje mnogo manji iznos.

Baš kada je kuburila s novcem, pevačica je 2009. godine dobila ponudu da postane deo Pinkovog rijalitija.

- Iskreno, muka me je naterala da uđem u prvu sezonu "Farme". U to vreme nisam mnogo zarađivala od pevanja, pa mi je trebao novac. Moja majka je imala rak i plaćala sam joj skupe terapije u Nemačkoj i Austriji, a ujedno sam brinula o sinovima. Htela sam majci da produžim život što je više moguće. Nisam se pokajala zbog te odluke, a ni sinovi mi nikada nisu zamerili. Opet bih ušla u neki rijaliti ako bih dobila dobar honorar - priča Maja, koja je pet godina kasnije ostala bez majke:

- To je bio jedan od najtežih perioda u mom životu. Trudila sam se da joj pomognem u borbi s rakom, ali njen odlazak nikad nisam prebolela. Tri godine posle njene smrti nisam ništa snimala, niti sam nastupala.

Bez obzira na to što ima loša iskustva iz prethodna dva braka, Maja kaže da već osam godina uživa u ljubavi sa muškarcem kojeg vešto krije od očiju javnosti.

- U dugoj sam vezi i srećna sam. Moj partner nema veze sa estradom i medijima. Nigde nas nisu uhvatili zajedno, a nisu ga upoznali ni moji sinovi. Živimo normalan i običan život. O ponovnoj udaji ne razmišljam! U ovim godinama mi taj papir ništa ne znači jer mi nikad nije doneo sreću - kaže pevačica.

Želja joj je da se jednog dana sa muškarcem kog voli preseli na selo i tamo dočeka starost:

- Imam kuću sa baštom i životinjama u Ljigu. Plaćam ljude koji mi tamo sade šljive, kajsije, divlje jabuke, trešnje i višnje. U bašti imam sve od povrća: paradajz, krastavac, luk... Često tamo provedem i mesec dana.

