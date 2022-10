ISKORISTIO SAM KIJU, ISPAO SAM DŽUKELA! Stefan Karić prvi put progovorio o vezi sa Kockarevom! I njih je uspeo da odvede u krevet

Jedan od najvećih rijaliti zavodnika Stefan Karić uspeo je da u krevet odvede neke od najatraktivnijih dama sa javne scene. Među njima je i Kija Kockar, s kojom je bio dok je ona patila za mužem Slobom Radanovićem, koji ju je javno varao u "Zadruzi".

U velikoj ispovesti za Hit Stefan prvi put otkriva baš sve detalje ove ljubavne drame i priča da je sa Kockarevom bio sve dok ona nije ušla u "Zadrugu" kako bi pokušala da spase brak.

- Nas dvoje smo se upoznali preko Instagrama. Tada sam bio kod kuće, nosio sam nanogicu i gledao sam "Zadrugu" kad je ona posetila Slobu u rijalitiju zajedno sa Anabelom Atijas. Tad sam je zapazio. Počeo sam da joj lajkujem slike, pa i ona meni i zapratili smo se. Možda sam ispao džukela i iskoristio sam trenutak njene slabosti dok je gledala Slobu kako je vara s Lunom. Tešio sam je... Među nama sve se spontano dogodilo, nikad nismo bili zvanično zajedno, nismo bili ni kombinacija, ali smo prijali jedno drugom. Viđali smo se dva-tri meseca, do njenog ulaska u rijaliti. Ispada da sam se viđao s njom dok je bila sa Slobom u braku, ali se ona u svojoj glavi već razvela od njega - priča Karić i dodaje da je posle "Zadruge" pomogao bivšoj devojci da kupi stan u blizini njegove porodične kuće.

- Završio sam joj da kupi stan, vidim da je srećna i zadovoljna i da je zavolela Zvezdaru. Kiju nikada više nisam sreo iako živi dve ulice od moje kuće.

Karić je u međuvremenu i sam ušao u "Zadrugu", gde se sukobio sa Kijinom majkom Nadicom Zeljković.

- "Velika šefica" je preko Milana Miloševića došla do mene, pozvala me na sastanak i lepo me je ugostila. Sredinom jula sam potpisao ugovor, a u septembru ušao sam u "Zadrugu". Tako sam se sklonio s ulice, pokušao sam da pobegnem od svega lošeg... Ali shvatio sam da u rijalitiju vladaju blud i razvrat, zadrugari misle da što si gori, to si zanimljiviji. Nije im bitno šta će da urade, spremni su na sve samo da dobiju kadar i tekst u novinama - priča Karić i priznaje da je i sam podlegao pritisku:

- Pokrenula se priča o Kiji i meni, i moj otac je to potvrdio, a nisam mogao protiv njegovih reči. Kajem se što sam u rijalitiju pričao o svom odnosu s Kijom, to sam uradio u besu. Nadica je namazana žena koja je prošla svašta u životu, a ja sam naseo na provokacije. Nemam ništa protiv Kristine i Nadice, sve to je sada iza nas...

Bio s Ivanom i Ivom

Stefan je u "Zadruzi" imao veze sa Ivanom Šopić i Ivom Grgurić, ali je njegova najveća ljubav iz rijalitija bila misica Jovana Ljubisavljević, koju je upoznao upravo pred kamerama Pinka. Vezu su potom održavali i u "spoljnom svetu", a onda je on odlučio da opet uđe u rijaliti, ali bez nje!

- Bilo mi je baš teško, ali odlučio sam da budem bez nje deset meseci, koliko traje "Zadruga". Imao sam košmare, sanjao sam da me je prevarila, ali je naša ljubav izdržala sve prepreke. Jovana je ostala u mojoj kući, super se slagala s mojim tatom Osmanom, imali su odnos kao da su otac i ćerka. Ona nije uobražena, stalno je čistila i kuvala, stvarno je bila vredna. Uostalom, nikad ne bih mogao da budem s nekim ko je drugačiji.

Karić se kune da je izdržao deset meseci u rijalitiju bez seksa.

- Imao sam želju i potrebu, ali nisam želeo da uprljam našu vezu! A mogao sam jer bilo je tu mnogo lepih devojaka, ali mi je ljubav prema njoj davala snagu da izdržim. Sebe sam testirao, da vidim da li sam jak i koliki sam karakter. U rijalitiju je dovoljno samo da nekog gledaš i da spava pored tebe, pa da ti nešto proradi... - priča Stefan.

Njihova veza je, međutim, potrajala samo dva meseca nakon što je napustio "Zadrugu 5".

- Jovana je bila razmažena i posesivna, bila je ljubomorna čak i na moje drugove! Shvatio sam da nismo jedno za drugo - priča Karić.

Karićeva najveća ljubav ipak je bila pokojna misica Dijana Milojković.

- Sa drugarom sam išao na ručak u restoranu u tržnom centru. Kada sam ušao, odmah sam primetio dve devojke. Dijana je prošla pored mene i odmah sam osetio neverovatnu privlačnost i energiju. Zinuo sam, bila je prelepa, mislio sam da je sto posto s nekim fudbalerom. Tragao sam za njom 20 dana na društvenim mrežama, ali nisam uspeo da je nađem. Jednog dana na Instagramu mi je iskočila slika volana "mercedesa" i noktiju s raznim "tagovima". Pomislio sam - vidi ovu seljančuru, moram da joj prokomentarišem objavu. Poslao sam joj poruku: "Zaboravila si marku štikli da staviš". Nastavili smo dopisivanje, nisam znao da je to Dijana... Posle nekoliko dana sam skontao da je to ona, setila se i ona da smo se sreli u restoranu. Onda smo zajedno otišli na koncert Dina Merlina i smuvali se - priča Stefan i dodaje da je veza odmah postala ozbiljna.

- Vratila se u Ćupriju i slala mi poruke kako joj je bilo mnogo lepo sa mnom. Rekao sam joj da mi to ne govori, jer kad god mi se nešto lepo desilo, nije se dobro završilo, jer su oko mene u to vreme uglavnom bile prostitutke. Sve devojke su bile lake i sponzoruše, plašio sam se da i o njoj ne saznam neke stvari i da se ne razočaram. Rekla mi je kako mora da mi nešto kaže, odmah sam pomislio da je to čega sam se i plašio. Međutim, rekla mi je da ide na terapiju zračenja. Obećao sam joj da ćemo sve zajedno da izguramo. Došla je kod mene, živeli smo zajedno skoro dve godine. Bio sam joj veran i privržen, takav sam kada sam u ozbiljnoj vezi. Naravno bilo je tu dopisavanja i muvanja, da bih napumpao svoj ego, ali nikada nisam varao. Ošišao sam se zbog nje, radio sam mnoge stvari zbog nje, ali neću da govorim o tome - priča Stefan o misici koja se u to vreme borila sa rakom:

- Razišli smo se, ali ostali smo u kontaktu. Mesec dana pre smrti bila je u teškom stanju, pitao sam je da li mogu da odem kod nje, ali nije želela da je vidim takvu. Njena majka me je zagrlila na sahrani i rekla mi je: "Nikada to neću zaboraviti". Prošle su tri godine, a i dalje mi je teško da pričam o tome...

Iza zakona

Pre veze sa misicom Stefan je živeo burno, kaže da je skoro svaku noć išao u provod.

- Buran život sam vodio, nisam ulazio u kuću, samo sam obilazio klubove i splavove sa društvom, u kom je bio i Mirko Šijan. Upoznao sam ga na Fakultetu za kulturu i medije, tada je počeo naše veliko prijateljstvo. Njegovu majku Gocu Božinovsku volim kao svoju - priča Stefan i otkriva da su on i mali Šijan izbačeni s fakulteta:

- Mirko i ja smo zajedno išli na predavanja dva meseca, a onda smo se posvađali s profesorom, pa su nas izbacili sa fakulteta. Imali smo neki kolokvijum, na kome su napali jednu našu koleginicu da prepisuje, a ta devojka nije bila kriva. Skočili smo da je odbranimo, a nismo je ni poznavali! Neka čudna sudbina nas je spojila. Nakon toga nisam nastavio studije. Upisao sam IT akademiju za grafički dizajn, ali sam povredio ruku na fudbalu i morao sam na operaciju. Imao sam pauzu punih šest meseci zbog oporavka, pa sam batalio školovanje.

Stefan ni danas ne može da zamisli život bez sporta.

- Volim razne sportove, od hokeja, preko košarke, do fudbala. Ceo život igram fudbal, volim da na terenu ostavljam svu negativnu energiju. Slobodno vreme provodim u fudbalskom klubu Zvezdara. Na tom terenu sam prvi put šutnuo loptu, živim za taj klub! Nas nekoliko finansiramo klub, tu nema zarade, radimo samo iz ljubavi.

Karić tvrdi da nikad nije ogrezao u kriminal, mada je imao priliku da bude u društvu žestokih momaka.

- Tata Osman je imao problem s drogom, takvo je bilo vreme... Nikad ga nisam ispitivao o njegovim poslovima, ali znam da je bio jedan od jačih momaka. Osmana bi možda neko i ubio da se nije isčupao iz tog sveta i izašao na prvi put. Na njegovom primeru sam naučio da mi droga ne treba. Mnogo ljudi oko mene je konzumiralo razne narkotike, a ja nikada nisam uzeo ništa - priča Karić i dodaje da je posle razvoda roditelja od oca dobijao skupe poklone:

- Nikad mi nije falila njihova ljubav, samo mi je nekad nedostajalo da odemo zajedno na more. Kada su mi se razveli roditelji, nismo nikud više išli zajedno. Oni nisu ni razgovorali donedavno, bili su u svađi. To sam kao mali koristio... Majka me je terala da učim, a kod Osmana sam radio šta sam želeo. Nas dvojica oduvek imamo drugarski odnos, nikad me nije udario. Prvi motor mi je kupio u prvom razredu osnovne škole, a kola u osmom razredu! To sam krio od majke...

Uprkos tome, Stefan tvrdi da je skroman!

- Nikad nisam bio razmažen, nisam cmizdrio kada nešto ne dobijem. Majka se trudila da me školuje, da učim jezike i da izađem na pravi put. Trudio sam se da sam zaradim, nisam želeo da bilo ko za mene kaže da sam tatin sin - priča Karić i dodaje da se danas bavi nekretninama: - Gradim vikendice na Zlatiboru, uzeo sam plac koji je dalje od centra, ali ima prelep pogled. Izgradiću brvnare s bazenima, to će mi biti dobar izvor zarade. Jedina neostvarena želja mu je da se oženi i stvori porodicu. - Iskreno, u rijalitiju sam sazreo više nego u "spoljnom svetu"... Spreman sam za brak i decu! To sam shvatio kad sam nedavno bio na rođendanu druga, gde je bilo 15 dečaka i tri devojčice, svi mali i slatki. Vreme mi je da napravim dete. Jedinac sam, ceo život sam bio sam, nisam imao s kim da se igram. Zato želim da imam bar troje dece, pol nije važan, samo da su živa i zdrava. Ubeđen sam da ću prvo da dobijem ćerku i znam da ću biti dobar otac! - završava priču Karić.

