BOLNA ISPOVEST NIGGORA LAZIĆA: BORIO SAM SE SA DEMONIMA! Jedna amajlija mu je napravila pakao od života, A EVO ŠTA MU SE DESILO

Gostujući u emisije Realna piča na Kurir televizija, muzičar i bivši frontmen grupe Montenigers, Niggor Lazić ispričao je tragične epizode iz svog života koje su ga pratile godinama, a događale su se pod veoma mračnim i misterioznim okolnostima.

Jednom prilikom otišao je, kako kaže, kod vidovnjaka koji mu je dao amajliju koju je trebalo da čuva i koja je trebalo njega da čuva uz upozorenje da niko osim njega ne sme da je dotakne!

- Teško mi je o tome da pričam i jako čudno, misliće neko da sam poludeo. Imao sam nešto što sam morao da čuvam i da to čuva mene i to niko nije smeo da dira. Moj otac je to našao i pomisilo da je droga, pa sam ja poludeo što je on to uzeo u ruke. Ubrzo posle toga počele se da se ređaju tragedije. Iznenada mi je bratu umrla ćerka koja je imala 13 godina. Pre toga mi je otac stradao u saobraćajnoj nesreći kao pešak. Onda sam se ja razboleo, dobio tumor na mozgu i lečio se godinama. Bio sam sam sa sobom neko vreme i borio se svojim nekim demonima - rekao je Niggor.

Uprkos svemu kroz šta je prošao, Niggor ističe da je ponosan na sebe što je ostao normalan i da je život neprestana borba.

- Možeš ili da se predaš ili da ideš dalje. To je život. Otkud mi znamo šta je realno. Možda ovo što mi sad razgovaramo nije realno. Možda smo dva čipa u matriksu, a ne znamo da li ima nešto posle ovog života. Treba verovati da ima i da je tamo nešto lepše.

Niggor smatra da čovek nipošto ne sme da dozvoli da ga nešto pobedi, bez obzira koliko izgledalo nesavladivo.

- Kad dođeš do nekog zida, ne možeš da razmišljaš kako je ogroman i nisi u stanju da ga preskočiš. Čovek može sve da savlada ako ima neku volju da to reši - kaže Niggor.

