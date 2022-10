VELIKA ISPOVEST KSENIJE KNEŽEVIĆ: Progovorila o zdravstvenom stanju, a onda otkrila šok detalje o Knezu: Terao me da pijem RAKIJU!

Bivša članica grupe Hurricane Ksenija Knežević u velikoj ispovesti otkrila je dosad nepoznate detalje o odnosu s ocem Nenadom Kneževićem Knezom, pa priznala da je redovno terao da pred nastup cuga rakiju.

Ona je u razgovoru ispričala da je otac na taj način želeo da je oslobodi treme, dok je ona uvek insistirala da ne pije alkohol da se ne bi zbunila.

Ksenija je rekla da s ocem ima bolji odnos nego s majkom jer je ona stroža, ali da su svađe u njihovoj porodici oduvek bile retke.

- Nikad nisam bila poročna jer sam ostajala bez glasa posle nekoliko čašica alkohola. Otac me je terao da pijem rakiju pred izlazak na binu da bih pevala kao slavuj, ali me ta rakija plašila. Mislila sam da ću da pogrešim i onda sam rekla da samo voda dolazi u obzir. Ja sam tip koji će pre da se prejede nego što će da se napije, tako da su izlasci bili aktuelni kad sam bila tinejdžerka. Sada više ne. Bežala sam od kuće, iskradala se i dolazila pred zoru, ali to su sad samo slatka sećanja - započinje Ksenija ispovesti, pa opisuje kad se obično raspravlja s roditeljima:

- Ja sam dete iz lude porodice, iz mešovitog braka i stvarno je kod nas uvek veselo. Naši kućni prijatelji najbolje znaju kako je kod nas u kući, samo pozitiva, uvek je prisutna pesma. Knez i ja se svađamo dok jedemo, ali samo oko muzičkog izbora. On nikad ne prihvata kritike, ubeđuje me koje pesme su dobre, a koje nisu, ali mora da nauči da sluša i drugu stranu. Jednom prilikom mi je rekao da ću završiti na ulici ako ne budem pevačica i ako se ne budem dovoljno trudila. Nikad nije voleo lenjost i razmaženost. Rekao je da uvek treba da se borim za sebe, da nikad ne dopustim da me neko drugi izdržava, već da trudom zaradim uspeh.

- Počela sam da se bavim muzikom još kao dete. Rasla sam uz mamu i tatu, koji pevaju ceo život, s njima sam oformila sluh i nisam imala drugu opciju. Prvo su hteli da me gurnu u sport, da se profesionalno bavim nekom disciplinom, ali su brzo videli da od toga nema ništa. Onda je Knez rekao: "Sine, ti ćeš da pevaš." Tako je i bilo! Kada imama solo nastup, uvek se mahinalno okrećem na bini da tražim devojke iz grupe - Sanju i Ivanu. Ne mogu da se naviknem na to da sad sve pevam sama, od početka do kraja, ali i to će biti OK kako vreme bude prolazilo. Pomenuću samo da bi uskoro trebalo da se oprobam i u glumi. U pitanju je jedan projekat o kom ne smem sada da pričam, ali mislim da će mnogi biti iznenađeni kad vide šta spremam. Gluma jeste moja druga ljubav i sigurna sam da ću ovo dobro da zagrizem - priča pevačica i dodaje:

- Inače mi je bilo mnogo lakše da se probijem i kroz školovanje i na estradu jer sam imala utapkan put zbog oca. Svi njihovi saradnici su me poznavali. Najteži deo ovog posla jesu mediji. Nisam lako podnosila razne naslove jer sam nailazila na osude vršnjaka zbog nekih priča koje su se iznosile u javnost, a neke nisu imale veze s istinom. Ne znaju ljudi da li je nešto tačno ili ne, pogotovo oni koji me ne poznaju lično.

Ksenija kaže da njena nova pesma nije plagijat, već da su autorska prava uredno kupljena:

Nije tačno da sam pokrala Albance kad je moja nova pesma "Hir" u pitanju. Kupili smo sve, sve je u redu sa autorskim pravima i ništa nije ukradeno, kao što se priča. Volim jednu albansku pevačicu i tako smo kupili matricu od njih. Mnogo naših pevača uzima matrice od izvođača iz regiona, tako da su to sve hitovi, nije važno ko ih peva.

Kneževićka kaže da joj je u planu snimanje obrade jedne pesme, a to namerava da uradi s ocem Knezom.

S tatom ću svakako da snimim nešto nalik duetu. Za sada planiramo da uradimo jednu obradu, tako da jedva čekam da vidim reakcije publike. Mama je uvek bila stroža od njega, ali da smo imali neke ozbiljne svađe, to ne. Moj stav u životu je uvek pozitivan i to širim. Najviše volim kad su ljudi oko mene srećni. Nisam tip koji voli da mrači, pa, samim tim, retke se situacije u kojima sam tužna.

Mlada zvezda kaže da nema kompleks od nosa, za koji tvrdi da je pravi bokserski, te da ne planira zbog toga pod nož:

Ima ljudi koji misle da sam operisala sve i svašta, a nisam ništa radila na sebi. Imam bokserski nos, nisam zadovoljna, ali sam odlučila da budem prirodna. Danas sve devojke izgledaju isto. Zašto bismo to radili. Treba da prihvatimo sebe takvima kakvi jesmo i to je to. Nisam u fazonu da pljujem estetsku hirurgiju, ali ne treba preterivati. Ne bih da ličim na pokojnog Majkla Džeksona. Moj najveći problem jeste to što kuburim s kilogramima. Imam problem sa štitastom žlezdom, nakuplja mi se voda u organizmu, pa moram da vodim računa. To mi je nasledno, imale su mama i baka.

Ksenija dugo ima problem sa štitastom žlezdom, pa to utiče na promene raspoloženja u toku dana:

Protiv stresa se borim pozitivom i smehom. Nekad imam takve promene raspoloženja da plašim ljude oko sebe. Ne smeju da mi priđu jer izgledam kao da ću da ih izujedam, to su užasne faze, ali učim kako da sve to kontrolišem. Imam i dubioze iz kojih ne mogu da izađem, ali one, srećom, kratko traju.

Ćerka poznatog pop pevača kaže da nije menjala momke onako kako se predstavljalo u javnosti, te i da čuva samo jednu vezu:

- Što se mojih veza tiče, ja sam s jednim momkom u vezi otkako su se uraganke oformile. Ne znam zašto su me spajali s raznim momcima, ja sam bila šokirana. Momak me trpi zbog posla kojim se bavim i nekad se čudim kako izdržava. Spajali su me i s Pavlom Mensurom. Mi se znamo, ali nije istina da smo ikad bili zajedno. Naši roditelji se znaju dugo godina i zaista smo svi bili šokirani tim naslovima, ali dobro. Možda je neko pomislio da jesmo zajedno.

