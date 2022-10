"PRESTANI DA IH PROZIVAŠ, NEĆEŠ SE DOBRO PROVESTI!" Karleuši PRETE lovci i fanovi Vuka i Bikovića: Evo šta će sad JK da preduzme

Jelena Karleuša poznata je kao osoba koja nema dlake na jeziku, a prethodnu nedelju obeležio je njen medijski sukob s Lovačkim savezom Srbije i javni apel koji je uputila svim građanima Srbije kako bi se zaustavilo, kako je ona napisala, ludačko ubijanje divljih životinja Srbije.

Pevačica je posebno burno reagovala na saopštenje LSS, u kom su oni osudili, kako oni tvrde, Karleušinu sramnu kampanju protiv Vuka Kostića, ali i prema 85.000 lovaca u Srbiji, kada je ona na svom Instagram profilu objavila glumčevu sliku na kojoj on drži ubijenu životinju.

Iako je svojim hrabrim stavom i rečima na svoju stranu zadobila brojne građana naše zemlje, kao javna ličnost s najvećim brojem pratilaca u regionu, bilo je i onih koji su joj žestoko zamerili na njenim rečima i javnim etiketiranjem onih koji se zalažu i afirmišu lov, među kojima su i Kostić, ali i njegove kolege Miloš Biković, Branislav Tomašević, ali i Sloboda Mićalović, koja je ispod Vukove fotografije u pauzi tokom lova u komentarima ostavila emotikone sa srcima.

Kako saznajemo od izvora bliskog pevačici, nakon njenog apela i oglašavanja na Instagramu o ovom pitanju, JK se našla na udaru pojedinih radikalnih fanova lovačkog sporta i navedenih glumaca, koji su joj putem društvenih mreža i poruka uputili uvrede i pretnje zbog njenih stavova!

- Jelena uvek misli srcem, a ne glavom i ne razmišlja o posledicama onoga što napiše na Instagramu. Ona je poznata kao neko ko se godinama bori za prava životinja i jako je boli kada vidi slike lovaca sa svojim plenom. Jelena smatra da to nije normalno i morala je da reaguje kada je videla Kostićevu sliku na kojoj drži ubijenu životinju. Jasno i glasno je iznela svoj stav o tome. Za svoje reči dobila je ogromnu podršku, i to ne samo svojih fanova već i građana, koji se slažu da nije normalno kada se neko hvali svojim lovačkim trofejima - započinje priču naš izvor, pa otkriva gde je nastao najveći problem.

- Kada je Lovački savez Srbije izdao svoje saopštenje, u kome su, umesto iznošenja argumenata, najviše vređali Jelenu i doveli u pitanje njen rad i karijeru koja traje preko 20 godina i kada im je ona u svom stilu odgovorila, pritom šerujući slike Vuka Kostića, Miloša Bikovića, Branislava Tomaševića, ali i Slobode Mićalović, njihove pristalice su počele otvoreno da joj prete da prestane da ih javno proziva i da se ne petlja u ono što joj nije posao, jer se "neće dobro provesti". Bilo je tu svakakvih ružnih reči, vređanja, zastrašivanja.

Jelena se, naravno, na to nije obazirala, niti se uplašila. Ona čak nije htela ni da im daje na važnosti i da na Instagramu pokaže šta su joj pisali. Sve što je imala da kaže na tu temu, rekla je u svom pismu - a to je da su oni lovačka "armija" od 85.000 ubica, dok ona iza sebe ima milione dobrih ljudi koji je prate i podržavaju. Njihove pretnje ne samo da je nisu pokolebale već će se sada još više zalagati za prava životinja, a jedan od prvih koraka će joj biti da dođe do nadležnih institucija koje su zadužene za pitanje lova kako bi se ova aktivnost nekako zabranila u našoj zemlji - završava naš izvor.

JK se zbog ovih reči našla na udaru S gađenjem primećujem veliki broj glumaca koji uživaju u ubijanju - Pored glumca V. Kostića, koji se ponosi slikama ubijenih životinja pored kojih nasmejano pozira, na ovoj slici vidimo još dva glumca. Pišu im i imena. U opisu slike piše da su oni ljubitelji prirode i lova. Znači, vole prirodu i vole da ubijaju životinje. Glumci, fantastično glumite da volite prirodu! Skoro da smo vam poverovali! Za Oskara! Ali onog koji se dodeljuje u psihijatrijskoj ustanovi! Jer ljubav i ubijanje nikako ne idu zajedno. S gađenjem primećujem veliki broj glumaca koji uživaju u ubijanju. Da li su to frustracije malog penisa, malog srca ili malog mozga, ja ne znam. Ali znam da Srbija ovo mora da osudi - napisala je Karleuša. foto: Printskrin/Instagram Ona takođe nije birala reči ni za Slobodu Mićalović, kojoj se i nedavno javno obraćala: - Realnost je da ovi ljudi sa slike taguju i reklamiraju oružje i prodaju istog, ubijaju bez milosti po planini izgladnele i preplašene životinje zarad bolesne zabave i morbidnog uživanja dok im fina glumica Sloboda Mićalović ostavlja zaljubljene emotikone! Valjda i nju uzbuđuje ubijanje, kao nas što uzbuđuje kad uzmemo daljinski i promenimo kanal kad joj se pojavi njuška. foto: Ana Paunković, Nemanja Nikolić Mnogo fini neki ljudi ovi glumci - istakla je JK u svom stilu.

