DONATOR ZA PRIMER! Nikola Rokvić finansijski pomogao snimanje filma "Čudotvorac tumanski", a to nije njegov jedini plemeniti gest

Nikola Rokvić je donator za primer mnogima.

Pevač je učestvovao u realizaciji filma "Čudotvorac tumanski", rediteljke Bojane Krstić, koji govori o čudima iz manastira Tumane kod Golupca. Film je pun emocija, ljubavi i vere, svega onoga čega je danas moderan čovek željan, što je Rokviću bio dovoljan povod da pomogne u realizaciji ovog projekta.

I sama rediteljka je pozdravila human čin muzičara:

- Nikola je brat u Hristu koji se rado odazvao i podržao mnogostruko ovaj film, kako molitveno, tako i materijalno. Među prvima je pogledao film i nije sakrivao svoje oduševljenje i radost te je nastavio da pruža podršku u želji da što veći broj ljudi pogleda ostvarenje - rekla je rediteljka za Kurir.

Inače, Rokvić je u martu ove godine pokrenuo akciju za obnovu puta do crkve u rodnom mestu njegovog oca Marinka Rokvića. Početkom godine se oglasio na društvenoj mreži Tviter i prodao svoj nalog, a novac od prodaje profila je donirao za izgradnju ovog puta.

- Prodajem Tviter profil, dao bih novac za izradu puta do crkve u rodnom mestu mog oca Marinka u Bosanskom Petrovcu. Ako ima zainteresovanih, javite se. Ne znam ni kolika je realna cena profila, ako ima stručnjaka, neka pomognu sa informacijama. Hvala - napisao je on tada. Prošlo je samo nekoliko meseci od tada, a Rokvić se oglasio na Instagramu s vestima koje su obradovale mnoge.

- Uspeli smo! - napisao je on i podelio nekoliko fotografija novog puta do crkve. Kontaktirali smo sa Rokvićem povodom njegovih humanih dela, ali on je zamolio da ga razumemo što o tim stvarima ne želi javno da govori.

