"STRPALI SU ME U MARICU I SPROVELI DO ĆELIJE" Maja Nikolić progovorila o hapšenju i GUBITKU MAJKE, evo zbog čega je počela da PIJE

Pevačica Maja Nikolić ispričala je da je za vreme bombardovanja uhapšena, kada ju je policija u vreme policijskog časa zatekla na ulici, strpala u maricu i odvezla u policijsku stanicu na Karaburmi, gde je provela noć.

Naime, pevačica u momentu kad su je momci u plavom zaustavili u mraku nije imala ličnu kartu, pa tako nije mogla da dokaže ni ko je ni zašto se u nedozvoljeno vreme vrzma po mrklom mraku jer su zbog vanrednog stanja pogašena sva svetla.

- Za vreme bombardovanja sam mnogo volela da treniram i svako veče sam trčala jer nisam mogla da podnesem da je Beograd noću pod mrakom. Da su sva svetla pogašena. Da je na snazi vanredno stanje - prisetila se Maja za Balkan info, te nastavila da opisuje filmsku scenu koja joj se dogodila dok je džogirala, a manijak iz mraka krenuo da juri za njom:

- Ja sam tada živela na Karaburmi i trčala sam u periodu između osam i devet uveče. Po mrklom mraku. Tada me je jurio manijak. Nije mogao da me stigne. I dok sam bežala od manijaka, naišla je policija i ja sam zadihana pokušavala da im objasnim da me manijak juri. Oni meni kažu: "Sad ulazi u maricu da ideš u policiju, da objasniš šta radiš na ulici u vreme vanrednog stanja". Ja kažem policajcu: "Ja sam Maja Nikolić, ja nisam tamo neka lujka s ulice." Kaže on meni: "Ako si ti Maja Nikolić, ja sam, bre, Elizabet Tejlor. Upadaj u tu maricu!"

Kada su je poput najgoreg prestupnika sproveli do ćelije, Nikolićka nije imala kud, pa se pomirila sa sudbinom da će tu da prenoći.

- Ja sam sedela do šest-sedam u policiji i čekala jutro da pišem izveštaj, da objasnim, da dokažem da tu živim, da sam ona Maja, koja je uveče pevala na mostovima, jer nisam imala ličnu kartu kod sebe. Družili smo se u pritvoru. I dolazi ujutru načelnik i pita ih zašto su uhapsili Maju Nikolić. Posle smo se smejali - zaključuje pevačica.

Nikolićka je priznala da je od muke bila primorana da pije alkohol da bi lakše podnela to što joj majka umire od raka.

- Nikada nisam pila alkohol. Do 2012, 2013. nisam okusila alkohol. Imala sam 38 godina kada su mi lekari saopštili da će mi mama umreti od raka. Ja sam onda počela da pijem, jednu rakiju, dve, da bih ušla u kuću i da bih mogla da podnesem da gledam majku kako mi umire pred očima, a da ne mogu nikako da joj pomognem - sa setom u glasu otkrila je Maja.

