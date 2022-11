"PEVAČI SU BILI NA LOŠEM GLASU": Pevao joj na MATURI i odmah odveo kući! Njeni roditelji su bili protiv veze, a sve zbog OVOGA

Pevač Željko Samardžić (67) uspeo je ko retko ko na javnoj sceni da očuva porodicu, te je sve bliži proslavi zlatne svadbe sa suprugom Majom. O izazovima na tom putu pričao je pred promociju novih beogradskih koncerata koje je, sada već tradicionalno, zakazao za kraj decembra u MTS dvorani.

Posle toliko godina karijere, iznenadite li se i dalje kad rasprodate tri koncerta u Beogradu?

Nemam u sebi naboj te vrste da nešto moram, pa ni sada nisam ništa zacrtao, ali mi je drago što postoji ovakvo interesovanje publike. Nikad ne znate, jednom smo bez ikakve reklame rasprodali koncert u Sava centru i mislili smo zato da će ih biti još, ali onda je neko objavio lažnu vest da ja primam platu od Pošte Srbije a ne radim tamo. Onda su usledile reakcije sram ga bilo i odjednom je stala prodaja, a ja nisam imao nikakve veze s tim. Nisam ja bio jedina javna ličnost na tom izmišljenom platnom spisku, ali moje ime je tu primećeno i neki ljudi su zato doživeli razočaranje. Zato ne treba verovati svemu što pišu mediji.

Mislite li da ste upeli da prođete kroz karijeru bez većih skandala?

Verujem da jesam, nisam imao većih problema, ali saradnja s medijima je uvek mač sa dve oštrice. S medijima uvek treba biti prijatelj, ali ne bliski. Postoji velika razlika između prijatelja i bliskog prijatelja, a u ovom slučaju ne treba preterivati. Bio je taj jedan skandal koji je takođe fabrikovan, kada je potpuno pogrešno shvaćena moja izjava da sam u životu prošao bure i nevere. Nevem je morski žargon, ima ga da Oliver Dragojević u svojim pesmama, a neki su protumačili iz toga sam priznao da sam bio neveran svojoj ženi. Posle je bilo teško odlepiti se od toga. Supruga me je tad pitala: Šta je ovo, ali objasnio sam joj. Zato uvek moram biti pažljiv u svojim izjavama, jedna ili dve reči mogu da promene čitav kontekst.

Sa suprugom ste zajedno više od 45 godina, to je zaista neverovatno.

To je zato što smo veoma rano počeli. Pokupio sam je s mature, ona je tada bila maturantkinja Ekonomske škole, rekao sam joj: Ti ideš kući sa mnom. Inače, ja sam joj i pevao na maturi, postoji i fotografija te večeri. Ona je odmah pristala da pode sa mnom, ali njeni roditelji su bili protiv naše veze. Muzičari su tada bili na lošem glasu, odmah pored fudbalera i još nekih zanimanja. Međutim, ja sam sve to već za nekih pet-šest dana doveo u red. Njeni su mi govorili da ona želi da studira, a ja sam rekao da to može i pored mene. Ali onda su brzo došla i dečica, to vam je život... Ona nikada nije zažalila zbog svoje odluke. Dan-danas imam odličan odnos s njenom familijom, život sve to nekako namesti.

Kako se tokom svih ovih godina Maja nosila s vašom popularnošću?

Naučila je kako funkcioniše ovaj posao i nije sebi dozvolila da upadne u zamke u koje je lako mogla upasti. Znate, pokušavali su novinari svašta, slali su žene u mini-suknjama da se slikaju pored mene ne bi li izazvali nekakvu kontroverzu i to na Majine oči, ali ona je uvek bila svesna toga šta se dešava i zato nisu uspevali da nas posvađaju. Uspeli smo da ostanemo zajedno toliki broj godina jer nismo dozvoljavali glupostima da nam stanu na put. Bude mi žao kad vidim masu svojih prijatelja koji su se razveli ni zbog čega, mnogi su se kasnije kajali zbog toga.

Kako fizički podnosite jak tempo koji ste sebi zadali u radu, budući da se neretko u medijima pisalo o vašem zdravstvenom stanju?

I tu se pišu neistine kako bolujem od raznih bolesti, pa su me neki prijatelji zvali da provere. Rekao sam im da se nikad nisam bolje osećao. Što se tiče tempa, kad sam ovo leto preživeo, mislim da ću sve. Imao sam nastupe svakog dana, prešao veliki broj kilometara, ali trudim se da budem u kondiciji za sve to. Redovno šetam, predem po deset kilometara, mada je sve to lepše kada sam na moru. Mislim da ću pred beogradske koncerte opet otići malo dole da napunim baterije i nadišem se tog vazduha.

