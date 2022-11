"NE PREPORUČUJEM DEVOJKAMA DA VODE LJUBAV SA STARCIMA!" Željku Samardžiću neprijatno dok peva Grlicu, evo i zbog čega! (VIDEO)

Pevač Željko Samardžić predstavio je publici spot i pesmu "Okupite" i tim povodom govorio je za Kurir o karijeri, ali i o svom privatnom životu.

Željko je priznao da mu je bilo neprijatno da peva pesmu "Grlica", ali i da je veliki protivnik veza između mladih devojaka i starijih muškaraca. On je u nekoliko navrata istakao da mu je porodica najvažnija, a ispričao je i da mu je supruga Maja najveća podrška.

Željko je otkrio da pored muzike ima još jednu ljubav prema Bokokotorskom zalivu, moru i pecanju.

Na vašim koncertima je uvek emotivno, kako to uspevate?

- Mislim da su publici bliske sve moje pesme i da mi polazi za rukom da svoja osećanja prebacim na njih. Verujem da je to i suština nastupa. Ne štedim se na koncertima. Pevam iz duše, dajem iz duše. Moram celog sebe da dam da bih preneo emociju drugima.

Da li ste vi emotivan tip?

- Jesam! Nedavno sam pričao baš sa prijateljem kako mi se dešava da gledam film i da zaplačem.

Koliko vam znači kada su članovi vaše porodice u prvom redu na vašem nastupu?

- Kada god su blizu mene mnogo bolje se osećam i ja to ne krijem. Meni je porodica jako bitna. Veoma sam vezan za ćerke i za suprugu. Sve sam vezaniji i za svoje unuke. Najmlađu unuku Anđeliju, sa kojom živim u istoj zgradi, ćerka stalno snosi kod mene. Samo da je malo zagrlim i pomazim, pa možemo da idemo dalje.

Koliko često odlazite u Mostar, vaše rodno mesto?

- Kada god mi se ukaže prilika! Pripremio sam i jednu pesmu koja će po meni biti jedna od najlepših pesama posvećena mom rodnom gradu. Ta pesma je posvećena svima onima koji su u dijaspori. Imam običaj da kažem da su sve to moji "Mostari", a ima ih mnogo i u Kanadi, Americi, Australiji. Po celom svetu. Pesma je izuzetno emotivna, ostalo je još samo da snimimo spot. Mislim da ćemo to uraditi početkom sledeće godine.

Ko je vaš najveći kritičar?

- Svi mi daju svoje mišljenje. Ponekad se i ne slažemo, ali je uvek moja zadnja. Mene vodi neko čudno čulo, da moja bude zadnja. Nije to zato što ja volim da budem glavni, već jednostavno imam osećaj kojim se vodim.

Ko je vaša najveća podrška u karijeri?

- Moja najveća podrška je moja supruga Maja. Mi smo 45 godina zajedno, tu smo. To je jednostavno dovoljno da bi ona dobila ovu titulu. Ona mi je i najveća inspiracija. Ipak, toliko godina biti pored nekoga, verovati mu u svakom pogledu i pratiti ga, mislim da je to uspeh.

Koji je vaš recept za dug i uspešan brak?

- Nemam neki recept. Treba imati tolerantni duh. Uvek treba neko da bude spreman da prvi popusti. Ja sam spreman da ja budem uvek prvi u tome. Spadam u red onih ljudi koji su protiv bilo kakve vrste nasilja, čak i verbalnog.

Šta mislite o novim trendovima? Koliko se razlikuje današnja omladina u odnosu na vreme kada ste vi bili mladi?

- Razlikuje se mnogo! Mi smo uz gitaru pevali ispod prozora, a oni uz telefon. Sve je drugačije, svi su sa telefonima, pa evo i moja deca i unuci. Po meni je to grozno! Treba izaći napolje, prošetati, osetiti miris pečenog kestena. Mi smo doživljavali te neke romantične trenutke. Šetali smo pored lipe i bili srećni kada osetimo njen miris. Danas je sve uz telefon, pošalju slike jedni drugima, sve se svodi na to.

Da li mislite da su društvene mreže odgovorne za porast stope nasilja u porodicama i nad ženama?

- Iskreno, ja mislim da je zbog toga jer je to sve na neki način nametnuto. Ne znam da li se sećate kada je '80- tih godina u centru Beograda prebijen turski ambasador ili konzul. Njega su tada napali, a svi Beograđani su skočili da ga brane. Mislim da je sada malo ljudi koji bi pomogli nekome na ulici. Danas svi gledaju da se sklone, ranije tako nije bilo. Ljudi su uvek bili pravedni i na strani istine i pravde.

Da li neko od unučića ima sluha za muziku?

- Svi imaju sluha. Čak i najmlađa reaguje na muziku. Odsviram joj neki ton na gitari, a ona odreaguje. To je beba, ona mi je fenomen. Naravno da bih bio ponosan da neko od njih krene mojim stopama. Moja želja je bila da i moja Minja krene tim putem, ali ona nije sebe videla u tom svetu. Ona snima divne kavere sa svojim suprugom Mladenom.

Pored muzike da li imate još neki hobi?

- Imam ljubav prema Bokokotorskom zalivu, prema moru, prema brodu i pecanju. Imam ljubav prema krugu svojih prijatelja.

Da li ste svaku svoju pesmu osetili i da li stoji iza onoga da prava ljubav godine ne broji?

- Mislim da je to pitanje više za autore mojih pesama. U nekim trenucima mi je bilo malo neprijatno da pevam "Grlicu". Tekst te pesme je nastao sasvim slučajno kada sam jednom prilikom bio kod Marine Tucaković. Pričao sam joj kako je mi je bio šok da me ljudi zaustavljaju da se slikamo u Knez Mihailovoj, i kažem joj da se kući pred ogledalom zapitam šta su to u meni našle. Tako se njoj rodila ideja za pesmu. To je jedna veoma poučna pesma u kojoj se mladim devojkama ne preporučuje da vode ljubav sa starijim muškarcima. Uvek sam bio protiv toga da mladi ljudi, mlade devojke idu sa starcima. To je po meni za osudu. Ja sam roditelj, imam tri ćerke i nikada u životu to ne bih voleo. Međutim, to su stvari koje se dešavaju kada je ljubav u pitanju.

Da li ste na početku karijere verovali da ćete postići ovoliki uspeh?

- Ne! U Beograd sam došao za željom da idem u Australiju, Kanadu, Ameriku, kao i sve izbeglice sa tih naših prostora u kojima je bio rat. Mene je Beograd u stvari omađijao. Beograd je grad u kojem sam ostvario sve svoje snove. Sve najlepše stvari koje su mi se dogodile bile su upravo u Beogradu. Svi unučići su mi rođeni u Beogradu i srećan sam zbog toga.

