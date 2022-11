NOVI BIZNIS! Dejan i David Dragojević u apartmane na Zanzibaru ulažu 50.000 evra, BRAĆA NIKAD JAČA! Ovo su svi DETALJI!

David i Dejan Dragojević definitivno su batalili rijaliti život i okrenuli se biznisu. Braća su već neko vreme na Zanzibaru, gde, kako Kurir saznaje, razvijaju privatni biznis.

U pitanju je rentiranje luksuznih apartmana za turiste, u šta će uložiti oko 50.000 evra. Na ideju su došli preko prijatelja koji već uveliko radi na ovoj egzotičnoj destinaciji i odlično mu ide, pa su braća iz Novog Sada odlučila da se oprobaju i kao gazde.

foto: Printscreen/Premijera vikend specijal

David je na Instagarmu objavio i fotografiju s radnog mesta. Deluje da mu i te kako prija s obzirom na to da je okružen palmama, morem i da na posao ide u kupaćim gaćama, pa se na pauzi i malo rashladi u vodi. - Rad, red, disciplina - napisao je on, ali nije želeo da otkriva detalje. Inače, otkako su se njih dvojica pomirili nakon što je Dejan pobedio u poslednjoj "Zadruzi", kad se i razveo od Dalile Mujić, ne razdvajaju se. Pre dva meseca su spakovali kofere i napustili Srbiju u potrazi za boljim životom. To za Kurir priča njihov prijatelj.

foto: Nenad Kostić

- Život im se menja iz korena. Žene su im došle glave i novčanika, imali su pogrešne izbore i konačno se može reći da su na pravom putu. Imaju sjajnu ideju i sad ide realizacija. Prijatelj im je dosta pomogao u vezi sa ulaganjem novca u apartmane, pa razvijaju posao. Trebaće im dosta vremena da se sve uklopi, ali vredno rade na tome. Čim su stigli na Zanzibar, odmah su se povezali s našim ljudima koji tamo žive i vrlo lako su se uklopili. Novac žele da ulože na pravi način. Ko zna, možda se više i ne vrate u Srbiju. Oni su ovde živeli od tog rijaliti učešća, ali to je prošlost. Nemaju oni više šta da ponude, to su shvatili i odlučili su da se udruže i naprave biznis od kog će moći da žive - završava naš izvor.

foto: Printscreen/Red TV, Printscreen, Nikola Anđić

Inače, sinonim za raj i hedonizam je ostrvo Zanzibar, tamo je Dejan odavno želeo da ode i o tome je često maštao tokom svog učešća u rijalitiju. Zanzibar inače služi i kao mesto za predah trgovačkih putnika na relaciji Evropa-Indija, pa Dragojevići žele da iskoriste sve pogodnosti, da usavrše posao i zarade novac. U svemu ih podržava majka Biljana Dragojević. U više navrata smo pokušali da stupimo u kontakt s braćom Dragojević, ali oni nisu odgovarali na naše pozive i poruke.

Ljiljana Stanišić

01:06 Milan sceniranje