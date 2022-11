ŠOK ISPOVEST BOBANA RAJOVIĆA NA KURIR TV: Nisam imao dinara, bukvalno! Policija me zaticala kako spavam u kolima na Košutnjaku

Boban Rajović, pevač, pričao je o svom životu pre nego što je postao popularan.

On je govorio kako nije imao novca i kako mu je trening bio jedini izduvni ventil i kako i sada kada ima novac da ga ne ceni preterano i kako je to uvek bila neka druga stvar u njegovom životu.

foto: Kurir televizija

Pevač je u "Pulsu Srbije" kod voditelja Ivana Gajića ispričao je anegdotu iz tadašnjeg života, slikovito je prikazao život koji ga je lomio, ali i to kako je on uvek ostao dostojanstven i dosledan sebi.

foto: Kurir televizija

- Kada kažem ostajao sam bez para, to samo misle, a dobro ostao si bez para, a to je malo dublje, stvarno sam ostajao bez novaca, stvarno sam spavao u kolima na Košutnjaku, kada me policajac budio i kaže kako ne mogu tu da spavam, a ja se folirao i kao pa nema ni jedan hotel zbog sajma knjiga - rekao je pevač.

- Ako psihički odeš zbog novca, možda zvučim pogrešno, ali to su za mene slabići, pa novac je jedan običan papir, preživeće se. Izađi, istrči, izudaraj džak, veruj u sebe i u svoj cilj - dodao je pevač.

