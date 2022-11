BRUKA! Nada Topčagić zahtevala da joj se KUPI električni KOTAO da dođe u emisiju, voditelj se oglasio - ISPLIVALE ŠOK TVRDNJE!

Nada Topčagić ponovo šokira. Pevačica na sve načine pokušava da zaradi koji dinar jer, po svemu sudeći, tezgi nema.

Podsetimo, ona je nedavno tražila 2.000 evra da bi gostovala na jednoj televiziji, a sada je otišla korak dalje, pa je od voditelja Hepi televizije Uroša Božića zahtevala električni kotao da bi se pojavila u njegovom muzičkom šou-programu.

Uredništvo "srećne televizije" najpre je pomislilo da je šala u pitanju, ali Nadin suprug Zlatko je istakao da je to uslov, jer se u suprotnom neće pojaviti na snimanju. Kad su im predstavnici medija saopštili da to nije vid saradnje koji oni praktikuju sa javnim ličnostima, pevačica i njen suprug su vikali i štaviše zapretili zaposlenima na Hepiju.

To je za Kurir potvrdio i domaćin emisije:

- Šokiran sam i razočaran ponašanjem Nade Topčagić i njenog supruga. Ovo nije prvi put da ova pevačica ucenjuje menadžment televizije i traži stvari vredne nekoliko hiljada evra kako bi došla u emisiju. S druge strane, pomenuta pevačica uvek je maksimalno bila ispoštovana sa naše strane i smatram da je ovo krajnje bezobrazno. Najveće muzičke zvezde naše estrade nikada nisu naplaćivale svoja gostovanja i zašto bismo mi platili Nadi Topčagić. Smatram da je neprihvatljivo ucenjivati medije i zahtevati ovakve stvari. Posebno je sramota za Nadu što posle toliko godina na estradi nije uspela da obezbedi sebe, već od nas potražuje tako skupocene stvari - poručio je Uroš Božić.

I svom kolegi Eri Ojdaniću je Nada tražila električni kotao da bi došla u njegov šou, koji "vitez iz Meljaka" ima na Hepiju. On je poručio da nema nameru da sa njom sarađuje.

- Ko je ona da traži novac? Sram je bilo. Ona treba televizijama da plati da se pojavi. Umišljena je - rekao je Era.

Ovo nije prvi put da Nada traži pare kako bi dala izjavu za medije ili gostovala u emisiji. Pored toga, pevačica je jednom prilikom izjavila kako nikada više neće kročiti na RTS, pa je ubrzo pogazila i tu svoju reč.

Pokušali smo da dobijemo komentar i od Nade, ali ona nije odgovarala na naše pozive.

Ekipa Kurira

Nadin muž Zlatko Ja određujem cenu

Nakon što su mediji objavili da Nada traži pare da se pojavi u medijima, oglasio se njen muž Zlatko Đorđević kako bi je zaštitio.

foto: Nebojša Mandić, Damir Dervišagić, Aleksandar Jovanović, Profimedia

- Ja sam Nadin muž, nema šta ona da priča s vama, ja ću vam reći sve što treba. To je cena za gostovanje, nekima gostujemo za džabe, nekima ne. Za televiziju Saše Mirkovića cena je 2.000 evra, jer on nikada nije zvao Nadu da nastupa na koncertima na trgovima koje on organizuje. Sada hoće da mu ona za džabe diže gledanost, a ja sam taj koji Nadi diktira cenu - rekao je pevačicin suprug.