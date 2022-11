OVI NAŠI ESTRADNJACI IMALI SU BLISKI SUSRET SA CRNOM MAGIJOM: Ona je obilazila VRAČARE sa Afrikom, a za nju tvrdili da BAJA

Naše poznate ličnosti svojevremeno su podelili svoja iskustva sa navodno crnom magijom i vradžbinama.

Jelena Gerbec obilazila vračare sa Sandrom Afrikom

Jelena Gerbec svojevremeno je otkrila da je da je išla na skidanje vradžbina,a društvo joj je pravila pevačica Sandra Afrika.

foto: Damir Dervišagić

- Sa koleginicom Sandrom Afrikom posetila sam jednu vračaru u Smederevu. Rekla mi je da su mi bačene čini. Sada treba da prođe nekoliko nedelja kako bi se skinula ta magija koja mi je napravljena. Možda to nekome deluje smešno, ali ja verujem u to i nadam se da će biti bolje - rekla je svojevremeno Jelena.

foto: Printskrin / You Tube

Nada Topčagić je uvek otvoreno govorila da veruje u vračare jer je odrasla u Bosni.

- Kad sam započinjala karijeru, jedna baba iz Modriče mi je bacala pasulj i prorekla veliku popularnost. Kako da ne verujem kad se sve obistinilo - kaže Nada.

foto: Kurir televizija

Svojevremeno je na estradi počeo pravi rat kad je Vesna Vukelić Vendi optužila Zlatu Petrović da se bavi crnom magijom.

- Bila sam prisutna kada je gatara rekla jednom mladiću da će umreti za dve godine ukoliko ne skine čini koje mu je bacila Zlata Petrović. Nije je poslušao i to se dogodilo - ispričala je Vendi, a Zlata uzvratila:

- Vendi priča gluposti, ali se mnogo ne potresam jer nisam prva koju je oklevetala. A kao drugo, šta će ona kod gatare?

foto: Printscreen/RED Tv

Rijaliti zvezda Jelena Golubović javno je govorila o svojim posetama vračarama kako bi joj skinule crnu magiju.

- U poslednje vreme se ne osećam dobro i ništa mi ne ide od ruke, dok se mojim bližnjima dešavaju različite neprijatnosti. Tako loš period mi traje od završetka rijalitija, kao da me je neko urekao i bacio crnu magiju na mene. Iako nosim zaštitne kristale očigledno me nisu sačuvali, zato me Čupo odveo kod njegove prabake koja zna to da otkloni - pričala je svojevremeno Jelena i objasnila kako je izgledao ovaj proces:

- Ona mi je „izlila olovo“ koje je u tom trenutku prštalo kao da se puca iz pištolja. Onda sam tu noć prespavala sa olovom i čim sam ustala otišla sam i bacila ga u reku Lim izgovarajući: „Ne bacam olovo, već svoje strahove i patnje. Strahovi nizvodno, a Jelena uzvodno“. Tako mi je odagnala strah i negativnu energiju, ali nije želela da mi kaže ko me mađija da se ne bi širila mržnja - istakla je tad Golubovićeva.

foto: Shutterstock, screenshot

Decko Miljane Kulić, Nenad Marinković Bebica, našao se u epicentru skandala nakon što su ga komšije optužile da je član sekte.

- Po komšiluku se priča da je Nenad ušao u sektu. Svi smo prestrašeni i šokirani. Mnogo se čudno ponaša, čudnije nego pre. Pratimo sve šta radi u "Zadruzi" i koliko je opsednut Miljanom, tako se nije ponašao ni sa svojom ženom. Nisu čista posla, umešano je nešto drugo. Ima neki viši cilj kad su Marija i Miljana u pitanja, zato ih ne pušta i prati 24/7. Nadam se da će Marija ovo videti, ona je pobožna žena, treba što pre da se skloni od njega, i Miljana i ona, jer se to neće završiti dobro - ispričao je Nenadov komšija.

Podsetimo, Saša Popović je svojevremeno progovorio o iskustvu koje je doživeo kod bugarske proročice Baba Vange koja mu je prorekla brak sa Suzanom Jovanović, ali i kada će preminuti.

On je ispričao da je devedesetih godina sa Lepom Brenom bio kod Baba Vange i tada ga je najviše zanimalo kada i da li će se oženiti:

- "Oženićeš se, ali tek za šest godina", to mi je rekla. Pitao sam je i za koga, ali rekla mi je da će mi se samom kazati. Ispostavilo se kao tačno jer smo šest godina kasnije Suzana i ja zapravo počeli da živimo zajedno - rekao je Popović svojevremeno.

Kurir.rs/M.K.