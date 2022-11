"JESTE VI BILI U KREVETU SA NJOM PA STE ME VIDELI TAMO?!" Muslimoviću pala roletna kad su ga pitali o LJUBAVNICI, a onda i OVO!

Pevač Halid Muslimović pojavio se na snimanju novogodišnjeg programa Dragane Mirković i otkrio kako se oseća.

Ipak, jedno pitanje iznerviralo je poznatog pevača.

- Odlično sam, nikad bolje! Nije samo zbog novogodišnje eurofije, već uopšte. Sveukupna slika, što bi se reklo. Kod mene je sve pozitivno - započinje Muslimović sa osmehom na licu.

- Radim svaku Novu godinu, nijednu nisam propustio do sada. Ne zato što sam ja želeo, već se tako zadesilo. Radim i ove godine, pevaću u hotelu svoje porodice, kod njih zarađujem svoj honorar. Kod mene se radi uvek, ja imam šta da radim i kad je korona, imam giraru, pravim pesmu, imam veliku plantažu voća, pa se familijarno pozabavimo time - kaže pevač.

Halid je otkrio i kakvi su običaju u njegovoj porodici, kada su praznici u pitanju, kao i šta će loše ostaviti iza sebe u narednoj godini.

foto: Damir Dervišagić

- Naš običaj je da se opustimo, da zaboravimo sve loše, a dobro da zapamtimo. Čekamo sve sa prijateljima, da se popije malo, da se nazdravi i da se veselo uđe u Novu godinu. Za mene ništa loše nije bilo što bih mogao da ostavim u ovoj godini. Bilo je prošlih, ali ove godine nije. Da vam kažem, život je jedna zaje*ancija, ko ga shvati ozbiljno, taj strada! Ja nisam stradao, evo, vidite nikad bolji nisam bio - ističe folker.

Okružni sud u Prijedoru odbio je Halidovu žalbu i potvrdio prvostepenu presudu da je dužan da bivšoj ljubavnici Sonji Bašić isplati dug u iznosu od 67.000 evra, međutim, pevač kaže da mu takve objave nisu smetale.

- Je l' ste vi bili u krevetu sa njom, pa ste videli mene tamo? Ona ima svoj film, neka priča šta hoće. Priča oko suda još uvek traje, e sad, šta to znači da me je dobila? Izgubio ili dobio sud, idemo dalje, ko ne zna da poleti, taj je mrtav konj! Šta je 67.000 evra, šta je to?! Šta je problem, ja sam u radu izgubio 10.000.000, izgubio sam silne novce u banci, za vreme korone nismo radili ni ja ni porodica... Nikome nismo kukali niti tražili, šta je problem - kazao je Muslimović u jednom dahu.

On je priznao i da li mu je teško palo to što je neko preko njegovog imena uspeo da stupi u javnosti i tako dođe na glavne strane svih medija.

foto: Printscreen/Premijera

- Vidite, ja sam osoba koja ne voli laž i ne voli prevare, neke manipulacije... To me je pogodilo, ali sve je za ljude. Nije smak sveta. Moja porodica i ko mene poznaje, ne obraća pažnju na to. Ja sam porodičan čovek, sve mi je potaman, oni me dobro znaju, a onaj ko mene zna, zna sve - priznaje pevač, a zatim se razbesneo kada je i naredno pitanje bilo vezano za njegovu ljubavnicu Sonju.

- Je l' mi sad pravimo neke ljubavne priče?! Je l' smo došli na snimanje novogodišnjeg programa, o čemu se radi? Niste me pitali kako ću voziti do Prijedora, pašće sneg možda! Ne ljutim se, ali pričamo samo o jednoj temi. Snimio sam nove pesme, radim koncert, ne moramo sad sto pitanja o jednoj temi. Podržavam ljubav, volite se, o intimi neću pričati. Za Novu godinu ne znam ko će mi prvo naići, ali sigurno ću izljubiti nekog iz svoje familije - kazao je Muslimović i ističe da su ga novinari posvađali sa koleginicom Vesnom Zmijanac:

- Mnogi novinari, ne svi, ali neki su moje izjave izvrnuli i tako me posvađali sa Vesnom Zmijanac. Na neku moju izjavu neko se našao pametan i svašta je nešto dodao, žena se bila naljutila na mene! Nismo se ni svađali ni mirili, ali sam je pozvao odmah da joj objasnim kako stoje stvari. Rado bih došao na njen nastup da nemam obaveza - otkriva pevač.

foto: Nenad Kostić

Nedavno se u medijima pojavila informacija i da je pevač Hasan Dudić najavio tužbu protiv Muslimovića.

- Kojim povodom? Hasan Dudić meni nije stvarao karijeru, ništa u životu mi nije napisao, niti pomogao. Ne znam na šta mislite, ali ja znam da on meni ništa nikad nije pisao. Aludiralo se na pesmu "Oj, Jarane, Jarane", ali od toga nema ništa. Autorska agencija "Sokoj" može da izlista i kaže sve fino kako jeste. Hasana cenim kao autora i kao čoveka, možda je nešto pomešao, možda je hteo neke druge ljude, pa mene stavio u isti koš. Ne može me tužiti, nije lud da me tuži kada nema razloga za to, po kojoj osnovi? Ne znam, pitajte njega, pročitao sam to kao i vi - zaključuje Halid Muslimović.

Kurir.rs/Republika.rs

Bonus video:

00:22 HALID BEŠLIĆ DOŠAO U PEKARU I ODUŠEVIO SVE: Pevač pustio glas, zapevao svoj HIT, a niko nije ostao RAVNODUŠAN (VIDEO)