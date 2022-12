ĆEKIĆKA SE VRATILA BIVŠEM DEČKU! Andreana u emotivnoj ISPOVESTI otkrila koga sada voli, a evo zašto u svakom traži OČINSKU figuru

Andreana Čekić (38) pevačica je moderne narodne muzike koja je prepoznatljivost i popularnost stekla učešćem u petoj sezoni muzičkog takmičenja „Zvezde Granda“ tokom 2010. i 2011. godine.

Andreana je iskreno pričala o detaljima iz privatnog života, svom detinjstvu i trenutnom emotivnom statusu. Priznala je da voli svoj posao i da odlično zarađuje, ali je naglasila da novac ne može baš sve da kupi.

- Dete sam razvedenih roditelja. Novac ne može da nadomesti vreme, čak ga na neki način i oduzima. Dok zarađuješ, ti trošiš i vreme. To je nešto što ne može da se kupi i da se vrati - kaže Čekićeva.

foto: Ana Paunković

- Jako mi je smetalo kada sam bila mala što su mi roditelji razvedeni. Oni su se jako ružno razveli. Oca nisam viđala po sedam-osam godina, nismo se čak ni čuli. Majka me je rodila vrlo mlada, pa sam najviše vremena provela s babom. Utehu sam tražila u prijateljima i drugarima iz škole. Osakaćena sam zbog toga i imam veliki strah od ostavljanja i da budem povređena.

Andreana iza sebe ima jedan brak i raskinutu veridbu. O njenom emotivnom statusu se mnogo piše, a ona sem činjenice da je zauzeta i zadovoljna otkriva još nekoliko interesantnih detalja.

- Ženska osoba koja odraste bez oca u svima traži zaštitničku figuru. Zbog toga sam često mešala babe i žabe. Sada imam partnera, ali ne želim da kažem ni ko je ni šta je. Presrećna sam i rekla bih da to traje ceo moj život. O mom ljubavnom životu se ništa ne zna. Žena sam koja ima tajne, a on je moja mladalačka ljubav. S njim sam bila kada sam imala 19 godina. Tada nije išlo, pustio me je da izgradim svoj život i karijeru i mislio je da će mi bez njega biti bolje. Sada smo opet zajedno, a u međuvremenu sam shvatila da sve su sve druge veze nakon naše bile osuđene na propast. On se takođe ženio, ja sam se udala i razvela, ali ovo što imamo sada je ono pravo. Bili smo u komunikaciji dok smo bili u brakovima, ali nikada nismo varali svoje partnere - objasnila je Andreana u emisiji "Milizam".

Cipele su moj najveći hit Dok za sledeću godinu planira da snimi album, pevačica je naglasila da ima samo jedan veliki hit. - Pesma „Cipele“ je kruna moje dosadašnje karijere. Uprkos svemu što se pisalo, prva sam otpevala tu numeru i to je moj hit. Nova verzija nije bolja od originala. Laž je da tu pesmu ne smem da pevam na nastupima, a da je kompozitor to zabranio, to bi bila najveća glupost - objašnjava Andreana.

kurir.rs/alo

