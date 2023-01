"KAD SE RAZVEDEM, PONOVO ĆU DA SE OŽENIM" Dejan Dragojević zaljubljen do ušiju, otkrio ko je njegova NOVA DEVOJKA! Blista

Braća Dejan i David Dragojević danas su progovorili o svom emotivnom životu i to iz sunčane Crne Gore.

- Prvi dan 2023. godine sa tobom. Za mene je ova godina bila fenomenalna, moja pobeda u 2022. je ovaj mali tetreb, to porodično što se vratilo, to je moja pobeda. Ostavili smo sve to ružno što je bilo. Zajedno smo, tu smo. Za mene nema nove ljubavi, ja nikad ne krijem, ne bežim od toga, voleo bih da se zaljubim, da pokažem devojku. Nekad se desi, kao i svakom muškarcu. Ali voleo bih da mi se ovoj desi ta prava ljubav, da mogu da priuštim porodicu, da se iskažem u tom polju. To je nešto što želim u ovoj godini - rekao je David novinaru Nemanji Vujičiću.

- Jesam, ja sam zaljubljen. Planiram da kad se razvedem, da se ponovo oženim. Devojka je prijavljena, radni staž, radi, nema internet. Ta devojka je iz Beograda. Nije poznata javnosti. Niti prati rijaliti, niti čita, što je meni najbitnije, niti je interesuje moja slika u medijima. Upoznala je moju dušu i srce - istakao je Dejan.

Oni su otkrili da imaju i mnogo poslovnih planova.

- Planovi su nam poslovni, radimo zajedno, daće Bog da to krene, on je smislio, ja ga pratim, mali je pametni - rekao je David.

Podsetimo, Dejan se nedavno našao u žiži javnosti, kada oglasio povodom navoda da je u vezi sa voditeljkom Tamarom Galijano, a tada je koristivši pogrdne reči, otkrio da je reč o medijskoj pompi i da on nema dodirnih tačaka sa Tamarom.

