FAJT ZA POČETAK 2023. GODINE! Tamara: Jovana je KOKOŠKA! Jeremićka odgovara: Ne oživljam RIJALITI MRTVACE, ona je TOALET-PAPIR!

Tamara Đurić žestoko je potkačila Jovanu Jeremić na dočeku Nove godine. Ona je voditeljku nazvala kokoškom.

Starleta je najluđu noć provela u jednom beogradskom hotelu gde je nastupao Aca Lukas, a na istom mestu je bila i voditeljka jutarnjeg programa televizije Pink. One su i sutradan bile na istom mestu, na kojem je za reprizu nastupala Aleksandra Prijović.

foto: Kurir/D.P.

Sukob njih dve datira od prošlog leta, kada je "kraljica šera" prijavila policiji da joj prete ljudi Veljka Belivuka zbog Tamare Đurić i Maje Marinković. Njih dve su tada ušle u rat, koji, po svemu sudeći, i dalje traje.

foto: Privatna arhiva

Naime, reporter Kurira je izveštavao s dočeka iz hotela gde je pevao Vuksanović i tom prilikom porazgovarao s nekadašnjom učesnicom rijalitija. Novinar je Đurićevu upitao da li se srela s kontroverznom predstavnicom medija i u kakvom su sada odnosu, na šta je Tamara kroz osmeh odgovorila: - Pa nisam je videla zato što je mala. Nije u mom vidokrugu, malena je. Možda mi je protrčala između nogu, a nisam je primetila.

foto: Zorana Jevtić, Nemanja Nikolić

Novinara je interesovalo da li će leteti perje ako se sretne s Jovanom, a ona je i na to imala odgovor u svom stilu. - Ne! Ja ne nosim perje. Zna se ko nosi perje, pa može da poleti. Ja se s kokoškama ne čerupam - obrazložila je ona aludirajući na Jovanu.

foto: Printscreen/Instagram, Zorana Jevtić

Tim povodom pozvali smo i voditeljku.

- Moram da vam kažem da Tamara Đurić nije moj nivo da bih je komentarisala. Ona je ostala u 2022. godini i rijaliti mrtvace nećemo oživljavati, nećemo ih reanimirati. Za razliku od nje, ja sam fatalna žena i nisam toalet-papir za jednokratnu upotrebu, a to može da potvrdi i njen momak, koji je pomno pratio moj nastup sa Aleksandrom Prijović. Ja Tamari za Novu godinu želim sve najbolje i da bar jednom u životu oseti šta znači kad te muškarac iskreno i duboko voli, ako nije do sada to osetila. Povodom nje se više neću oglašavati, šta god ona o meni bude izjavljivala u medijima. Sve što bude izjavila smatraću kao izliv ljubomorne žene prema meni i mojoj ličnosti i svemu što ja na pravi način predstavljam u Srbiji, a naročito prema mom ispravnom sistemu vrednosti za koji se zalažem - kaže Jovana i dodaje:

foto: Nemanja Nikolić, Zorana Jevtić

- Što se tiče visine, pošto ona, evo već treći put kad sam ja u pitanju, to potencira, vidi se da baš pati od tog kompleksa i kada se već dotakla toga, neka javnost zna da je Tamara niža od mene sa sve štiklama od 14 centimetara. Kada prođem pored nje, gleda me u bradu, tako da je besmisleno to što ona priča. Ona ne podnosi što ja dominiram jer je i ona Lavica, ali zaboravlja da sam ja Škorpija Lavica, i to je daleko jača kombinacija. Neka zna da se klub zatvara kada je kažem fajront i za to mi nisu potrebni drugari mafijaši, iako ih imam, već samo moja harizma, koja je i više nego dovoljna.

foto: Kurir

Ljiljana Stanišić

