"RUKA MI JE BILA AMPUTIRANA, KIČMA I KARLICA SLOMLJENE..." Dea Đurđević progovorila o stravičnim momentima nakon TEŠKE NESREĆE

Dea Đurđević se osvrnula na sve životne nedaće, koje je snagom duha prebrodila, pa se nadovezala i otkrila svoje planove i ciljeve u narednoj godini.

Naime, lepa voditeljka je u velikom intervju sumirala utiske iz prethodne godine, progovorila o tragediji koja ju je zadesila, ali je takođe progovorila i o brojnim drugim temama.

Kad sumiraš dešavanja iz 2022. šta ti je ostalo u lepom sećanju, a čega se nerado sećaš?

- Trudim se da pamtim samo lepe stvari, kao što su druženja sa prijateljima i porodicom, poslovni uspesi, rad sa udruženjem koje vodim, kao i fantastična putovanja. Obožavam da putujem. Međutim, u ovoj godini je preminula osoba koju beskrajno volim i koja mi je bila kao član porodice, to je moja Ksenija. Njen odlazak će mi obeležiti ovu i sve naredne godine. - otkrila je Dea.

Koliko te je nesreća promenila? U kojoj meri je uticala na tvoj karakter i svakodnevicu?

- Dovoljno da živim bolji život nego pre nezgode, a realno je kvalitet života lošiji, jer je moje funkcionisanje u pojedinim svakodnevnim aktivnostima otežano i nekad nemoguće samostalno. Mada sam srećnija sam, jer znam da cenim neke ljude, stvari u momente koji su mi se pre nezgode podrazumevali. Nakon oporavka sam osnovala udruženje ''Budimo bezbedni'' koje, mogu slobodno da kažem, već sada beleži značajne rezultate u sferi bezbednosti u saobraćaju i inkluzije osoba sa invaliditetom. Karakter mi je značajno ojačao, shvatila sam da mogu da promenim mnoge stvari za koje sam mislila nekada da nisam dovoljno jaka, a u stvari sam bila i tada samo nisam bila svesna toga. Napravila sam jedan psihički reset. Što se tiče svakodnevice, bitno je promenjena i otežana. Pre svega zbog medikalne terapije, koju do tada nikad nisam imala, a zatim i funkcionalno: ne mogu sama da obučem svu garderobu, da isečem hranu u tanjiru, da vežem kosu… ali mogu mnoge druge stvari. Radim posao koji volim, pišem, bavim se saobraćajem i bezbednosnom kulturom, vozim kola, družim se i zabavljam i onda se fokusiram samo na to što mogu. A za ovo što ne mogu tražim pomoć. - istakla je ona.

Šta ti je prošlo kroz glavu kada si se prvi put probudila nakon prve od brojnih operacija i saznala da postoji mogućnost o amputaciji ruke?

- Da moram da naučim da živim sa tim. Moja ruka je već bila amputirana, kičma i karlica slomljena, a srce i pluća u kontuziji. Samo sam razmišljala o tome kako ja mogu da doprinesem da se sve vrati u normalu. Imala sam puno poverenje u fantastične doktore i tehničare koji su bili uz mene i tražila sam i psihijatra, kako bih ja mogla da budem stabilna i snažna i da se što pre oporavim. Bila sam srećna svako jutro jer sam živa. I to je bio dobar početak I mislim da smo ostvarili naš cilj, bez obzira na sve - poručila je Đurđevićeva.

Pored tvoje majke, koja ti je najveća podrška, nalazi se tvoj partner i kolega Mladen Mijatović. Nedavno si izjavila da priželjkuješ krunu vaše veze. Da li ćeš u 2023. izgovoriti sudbonosno da?

- To je bila šala sa kolegom Nemanjom Vujičićem, jer me on stalno zapitkuje o tim stvarima pa sam mislila da sam tako presekla, ali izgleda da nisam. Najvažnije mi je da budemo najbolji prijatelji, jedan drugom podrška, a temelj svega toga je ljubav. Dokle god je tako biću zadovoljna. I u pravu si, zaista su mama, Mladen i baka bili moja najveća podrška u svakom smislu, ali ja ne mogu da zaboravim i svoje prijatelje koji su bili sve vreme uz mene i shvatila sam da ih imam više nego što sam mislila. Takođe, kolege su bile zaista velika podrška na čelu sa Željkom i Milicom koji su bezrezervno pružali svu potrebnu pomoć i davali snagu za dalji oporavak. Bile su mi značajne i sve poruke koje sam dobijala od ljudi koje ne poznajem. Taj naboj pozitivne energije i toliko lepih misli mi je pomoglo da budem mnogo snažnija - odgovorila je Dea.

Da li si razmišljala o fondaciji? Nakog nemilog dogadjaja koji ti se desio, postala si simbol jake žene.

- Osnovala sam udruženje Budimo bezbedni u toj 2019. godini koje se bavi podizanjem nivoa bezbednosne kulture u društvu, promocijom bezbednog ponašanja u saobraćaju i inkluzijom osoba sa invaliditetom. Ponosna sam na rad udruženja, na saradnike koje imamo počevši od MUP, ABS, Sekretarijata za socijalnu zaštitu, različitih privrednih subjekata i lokalnih samouprava, medijske podrške svih kolega, pre svega našeg Pinka. A najviše na činjenicu da smo uspeli da značajno utičemo na svest ljudi, pre svih na svest mladih, o bezbednom ponašanju u saobraćaju, o postojanju i jednakosti osoba sa invaliditetom i na to što je na inicijativu udruženja krenulo kažanjavanje bahatih vozača koji se nepropisno parkiraju na mesta za osobe sa invaliditetom - istakla je ona.

Da li si postavila neki cilj u 2023.?

- Želim da budem zdrava i srećna, to želim i svim ljudima oko sebe. Ciljevi su uglavnom poslovne prirode, da imam što više ekskluzivnih i fantastičnih razgovora u Novom jutru, kao i da udruženje Budimo bezbedni radi više i snažnije u narednoj godini - zaključila je Đurđevićeva.

