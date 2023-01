VELIKI INTERVJU IVANE ŠOPIĆ! Otkrila u kakvom je ODNOSU SA KARIĆEM! Ovo joj je ŽELJA, a prisetila se i NAJVEĆEG BLAMA

Ivana Šopić je otkrila u kakvim je odnosima sa Stefanom Karićem, momkom sa kojim je bila u vezi tokom svog učešća u "Zadruzi", svojim željama, ljubavi, ali i o čuvenom viralnom klipu koji kruži internetom već mesecima unazad.

Ovu godinu iza tebe je nekako, pored tvog profesionalnog angažmana, obeležilo i to obnavljanje kontakta sa Stefanom Karićem i vaš zajednički izlazak u noćni provod. Kako iz ovog ugla gledaš na sve to, u kakvim ste odnosima ostali?

- Prošlo je dosta vremena od kada smo Stefan i ja ostavili naš sukob po strani i smatram da smo time pokazali isključivo zrelost. Između nas nema zle krvi, naš odnos se završio turbulentno, ali smatram da prijatelj, kog ja imam u njemu i on u meni je uvek je ostao. Drago mi je da ga uvek vidim. On i ja smo uvek super funkcionisali kao prijatelji i oboje smatramo da to nikada nismo trebali da kvarimo, tako da se uvek dobro provedemo kada se sretnemo u gradu, a često se srećemo jer imamo dosta zajedničkih prijatelja. Mislim da svi ljudi koji nas vole to i pozdravljaju... On i ja ćemo ostati prijatelji i nikakvi navodi o pomirenju nisu tačni. Naš odnos izgleda kao na početku "Zadruge 3", puno smeha, pozitivne energije i zezanja, čemu mogu da posvedoče i naši zajednički prijatelji koji sa nama provode vremena kada smo u istom društvu. Nekim ljudima zamerimo neku sitnicu, tako da ih precrtamo za ceo život, a on i ja smo jedno drugom oprostili teške reči, jer se ne oseća ta zla krv između nas dvoje.

foto: Printscreen/Pink TV

Šta je ono što ćeš promeniti na sebi u narednoj godini i koji si cilj sebi zacrtala, pa si ga i ostvarila?

- U ovoj godini mi je cilj da se unapređujem još više. Ranije su mi ambicije bile još veće. Rad na sebi, isključivo gledam svoja posla, gledam da budem bolje sebi, pa ću tako i ljudima oko mene. Cilj koji sam zacrtala sebi i ostvarila ga je da budem mudrija. Ranije sam bila dosta brzopleta i to me je mnogo koštalo. Naučila sam da budem mudra kada treba, treba nekada znati kada čovek treba i da zaćuti.

Ima li neko od kolega ili javnih ličnosti kome opraštaš nešto, ako da i šta, kako bi u Novu godinu ušla „zakopanih ratnih sekira“?

- Ja sam sve svoje ratne sekire donekle zakopala, mada one tinjaju na površini. S obzirom da koliko god da sam mudrija i miroljubivija nego ranije, veliko sam zlopamtilo. To mi je karakterna osobina koja mi se ne dopada, ali je tako. Te "ratne sekire" uvek vire iz zemlje, ali su s druge strane i zakopane. Nikom ništa nisam oprostila, a da nisam vratila. Niko nije ugrožen s moje strane, samo ne treba dirati lava dok spava, a ja sam lav i mogu da kažem da spavam dokle god me neko ne čačka. Nikoga ne diram od kako sam ostvarena u karijeri, ja sam se svojoj profesiji prilagodila i ne bi bilo lepo da jedna voditeljka ide i da se svađa sa estradnim ličnostima. Od mene niko neće dobiti napad ako me ne dira prvi, a čak i umem da zanemarim kada neko pokušava da me potkači, a ukoliko smatram da mi nije dovoljno intresantan, pa čak ni za sitnu raspravu. Ako vidite da sam sa nekim otkopala ratne sekire, znajte da je to nešto što baš, baš nisam mogla da istolerišem, a toga je sve manje i manje. Eto i time mogu da se pohvalim!

foto: Printscreen

Ide nam kraj ove 2022.godine, da li si nešto više istraživala o tome ko je Sigmund Frojd i sa kojim znanjem o njemu ulaziš u 2023.godinu?

U 2022. godini mogu da se pohvalim da sam naučila veliki broj naroda ko je Sigmund Frojd i da sam ja dobro čula gledaoca, to bi tako prošlo. A ovako sam podstakla ljude da ukucaju na guglu i da saznaju ko je Frojd, da bi mogli da pišu po komentarima kako ja ne znam. Znam, ali je to bio momenat kada nisam dobro čula gledaoca. Međutim, taj klip je postao viralan, tako da bih volela da sledeći moj klip koji postane viralan, bude i poučan i da nauči nekog ponešto.

Ko je dobitna „zasigurna trojka“ Zadruge po tvojim procenama?

Da se odmah ogradim, ne pričam o plasmanu! Zasigurna trojka koja je obeležila "Zadrugu 6", do sada, a od sada će se sigurno promeniti, su Miljana, Zola i Bebica, čak bi i izbacila Bebicu, a u trojku ubacila Mariju Kulić. Njen super odnos sa Zolom sada, a i uvek su bili intresantni. To je odnos koji je obeležio odnos do sada, a šta će biti jedva čekam da vidim.

Ove godine pokazala si da i „ledena kraljica“ može da pusti suzu, koliko ćeš sebi u narednoj godini dopustiti da javno pustiš suzu, s obzirom na to da si neko za kog važi da ne iskazuješ emocije i vešto ih skrivaš?

- Sebi ne dozvoljavam i ne dopuštam taj luksuz da ja ne pokazujem emociju tako često, ali se desilo i meni. Ja sam čovek od krvi i mesa, imam emociju, ali imam i dobru veštinu da sakrijem svoje emocije i mišljenje. Ta situacija, kada su se Željko i Ivan susreli prvi put u "Zadruzi", prosto, sebi ne dozvoljavam taj luksuz da tako veliki deo sebe, ali nikad se ne zna šta nosi dan, a šta nosi noć. Možda sledeće godine vidite neki moj emotivni krah, što ne bih volela da se desi, volela bih da to budu suze radosnice. To su stvari koje čovek ne može da predvidi.

foto: Printscreen/Instagram

Koliko su na tebe u ovoj godini uticali komentari kada je reč o slici sa Filipom Carem, na kom je većina osudila tvoj stil odevanja?

- Ja sam domaćin u jednom klubu u Beogradu gde zadrugari često dolaze, došao je i Filip, tako je nastala ta slika. Mislim da niko ne može da osudi moj stil odevanja, kad sam imala brushalter. Da nisam imala brushalter, zamislite koji bi to bio skandal. Svakog čuda, tri dana dosta. Mene je to nasmejalo, a nisam neko na čije raspoloženje utiču komentari drugih i mislim da sam baš zbog toga i dobra u ovom poslu, jer te stvari mene ne dotiču. Ja volim često da se našalim na tu temu sa drugaricama, ali što bi se reklo: "Udri brigu na veselje".

Planiraš li u narednoj godini da se podvrgneš nekoj estetskoj korekciji, ako da, kojoj?

- Ja sam sve svoje estetske korekcije završila još pre svog ulaska u "Zadrugu 3". Hvala Bogu, pa nije honorar u Zadruzi prvi novac kojim sam mogla da priuštim to sebi. Ušla sam kao devojka koja je zadovoljna svojim izgledom i koja je promenila sve što je želela da promeni, a to su dve intervencije. Što se mene tiče, plastične hirurgije i ja ne sarađujemo, ali ako budem smatrala da treba, otićiću. Sada ne! Više treba da se fokusiram na zdravu ishranu i na sportski život, ali evo kako su ovi novogodišnji praznici, pa dopustimo sebi taj luksuzan život, da pojedemo i popijemo koju više. Kada ova novogodišnja euforija prođe, ja se vraćam na trening i na zdravu ishranu. Valjda se do tada neću napraviti na slona (smeh).

foto: Printscreen/Magazin In

U 2023.godinu ulaziš kao slobodna ili kao zauzeta devojka?

- U 2023. godinu ulazim kao zauzeta devojka već duže vreme. Smatram da sam pronašla svoju srodnu dušu i smatram da sam primer da ako neko želi da sakrije svoj privatan život od očiju javnosti, da je to moguće! Uspešno to držim za sebe i o svojoj sreći ćutim i planiram da ćutim dok ne budem odlučila da sa partnerom stanem na ludi kamen.

Koje su to tri stvari koje bi rado izbrisala iz ove, 2022. godine, a koje su to tri želje koje bi sebi ispunila za 2023. godinu, da možeš, u ovom trenutku?

- 2022. godini bih obrisala par momenata u kojim sam zaboravila i ko sam i šta sam, pa sam sebi dozvolila da se nerviram i što sam dozvolila sebi stvari koje ne bih inače sebi dozvolila, ali se ja brzo vratim u kolosek. Ali ajde, eto tih par momenata, uzeću to kao neki neopravdani pad samopouzdanja, ali i nek bude to kao želja da nikad a ne zaboravim ko sam, šta sam i koliko vredim. Volela bih da u 2023.godini osnujem porodicu, iako se ja zezam: "Još uvek mi se živi, ne želim brak, ne želim decu", ništa lepše nego kada vidim svoje prijateljice, na primer, evo tokom praznika kako sede u svojim kućama sa svojim porodicama. Volela bih da budem bliže ovom momentu. I treća želja mi je da ljudi koje volim ostanu srećni i nasmejani i da nikada ja ne budem razlog njihove suze ili tuge i da nikada više ne povredim ko to nije zaslužio i da ljudima koje ja volim izazovem samo osmeh na licu.

