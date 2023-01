MAJA I CAR PONOVO UŠLI U PRIČU: "Da si kao danas, svakog dana bih..." Bivše ljubavnike UHVATILA NOSTALGIJA

Večeras se desio susret Maje Marinković i Filipa Cara, koji su ponovo ušli u priču, te su njih dvoje prisetili početaka svoje romanse iz "Zadruge 4".

Maja se približila i prisetila kako je Car reagovao na nju kad je ušla u "Zadrugu 4".

- Dobro veče svima, ja sam Maja Marinković, rijaliti može da počne. A jedan čovek jede rusku salatu, ne može da veruje šta se dešava - govorila je Maja.

foto: Printscreen Zadruga

Ja sam bio tad sa drugom, istripovala si se - pričao je Filip.

- Sve je ispalo, nisi mogao da veruješ kakvog aviona vidiš - dodala je Marinkovićeva.

Avion iz Bermudskog trougla. Super si, danas sam rekao Bokiju kad bi ovakva bila svaki dan - rekao je Car.

- A sinoć? - pitala je Maja.

- Jutros si imala provokacije, kao i kad je Jaško delio poklone - dodao je Filip.

- I ti ovako, sedeo i ovako - dodala je Marinkovićeva.

- Komentarisali smo, praviš nešto i gledaš mene kako reagujem. Jutros si udarila pesmu. Rekoh Marku da sad imaš koncert. Ja rekoh Marku da ću da odem, da će koncert biti gotov za 30 sekundi i bio je - pričao je Car.

foto: Printscreen Zadruga

- Neka bude da je to tako - rekla je Maja.

- Kad bi bila ovako kao danas, da ne zapevaš nijednu pesmu, da ne provociraš, bila bi Bog - dodao je Filip.

- Kad je bio Jaško, nećeš da priznaš, ali ja sam imala sa njim komunikaciju, a ti ovako facu - govorila je Marinkovićeva.

Nije, neko mi je već rekao da čkiljim, peku me oči - pravdao se Car.

- Ti si Bog, dala bih ti pobedu, nađeš opravdanje za sekund. Ja bar priznam. Ja pevam: "Što si tužan, prijatelju" - pričala je Maja.

- Ja ne bih skontao da mi nisu rekli Marković i Zola. Da ne provociraš, ja bih ovako svakog dana stao i popričao sa tobom. Danas me nisi dirala. Ja tebe ne gledam na taj način na koji ti misliš da te gledam, ali možeš ovako da mi budeš lik, da me nasmeješ kad si ispravna. Bićeš mi super kad me ne diraš - govorio je Car.

- Ko tebe dira, ti si se istripovao - rekla je Marinkovićeva.

Kurir.rs