VODITELJKA ZBOG DRAGOJEVIĆA ZAVRŠILA KOD PSIHIJATRA?! Tamara zbog Dejana dobija PRETNJE, a RUŽA uvezana u pramen kose je JEZIVO

Voditeljka Tamara Galijano dovođena je u vezu s pobednikom Zadruge 5" Dejanom Dragojevićem, koji je oštro demantovao navodnu vezu, a ujedno je i izvređao, nakon čega su njegovi fanovi, bukvalno, hteli da je linčuju!

Naime, izvor blizak voditeljki ispričao nam je kakve je poruke, ali i kletve Tamara počela da dobija, a na adresu TV Pink stižu joj morbidne stvari poput ruža u koje su uvezani pramenovi kose, zbog čega je Galijanova navodno završila kod psihologa.

Tamara je strašno loše, ne pokazuje to u javnosti jer se trudi da ostane stamena, ali ono kroz šta prolazi je mnogo strašno. Dobija užasne poruke, bukvalno joj zbog Dejana žele smrt - započinje izvor blizak Tamari.

Ona se baš potresla i požalila se roditeljima, a oni su je odmah odveli kod psihologa da bi popričala sa stručnim licem.

- To je trajalo danima, nije izlazila iz kreveta. Tražila je i nekoliko dana da odsustvuje s posla, što su joj omogućili jer se baš loše osećala. Nekoliko da na nije radila, pa je u petak ispričala istinu u vezi s tom situacijom.

- Momak je sve rekao time što vređa jednu devojku, ženu, to samo znači da je spreman na sve. Ne bih to više ni komentarisala niti davala na značaju, svako govori o sebi. Istina je da sam bila loše, kolabirala sam, svašta sam dobijala, poruke su katastrofa, to je sadržaj da te uhvati jeza. Ali tu su ljudi koji su mi pomogli da to prevaziđem jer mi je bilo baš, baš teško, pozlilo mi je, roditelji su to rešili - kaže Tamara.

Dragojević: Tamara je medijska prostitutka Dejan Dragojević oglasio se po pitanju navodne afere s Tamarom Galijano, a u svom snimku je nazvao medijskom prostitutkom: - Stop! Voditeljka i medijska prostitutka nije moja devojka! Devojka koja samu sebe smešta u odnos u kom nije, jer je videla da izlazi na portale, slična je onoj koja radi iste stvari za novac. Samo, u ovom slučaju, novac je medijski prostor. Ćutao sam dva dana, ali znate mene. Ja režem britkom sabljom! Sve je u snimku. Ne diraj mečku.

