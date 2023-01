"ODGOVARAĆE NA SUDU": Sinovi Zorice Marković ne daju na MAJKU, pobesneli što ju je Bebica uhodio

Nenad Macanović Bebica i pevačica Zorica Marković žestoko su zaratili u "Zadruzi", a Bebica je u jednom trenutku optužio pevačicu da laže.

Naime, Bebica tvrdi da Zorica laže da vozi automobil marke "BMW", te otkrio da on zna koji automobil vozi, da je video koji ključ za otključavanje vozila koristi, i druge stvari. Pevačica ga je optužila da je prati, kako napolju, tako i van "Zadruge", a sada su se za oglasili Ilija i Dejan, Zoričini sinovi.

- Čovek je lažov, kaže kako zine! Evo ga, parkiran je BMW u dvorištu, to može da se proveri. Neka kaže onda koji Zorica auto vozi, ako on zna? Čovek nema dokaze ni za šta da kaže, niti osnovu, izmišlja sve - počinju priču oni.

- Pratili smo situaciju u "Zadruzi", majka naša nema mrlje na obrazu. Ljudi izmišljaju priče za nju, kad nemaju šta da joj kažu, da joj nabiju na nos. Majka nema kompleks da vozi ni fiću, ni lokomotivu... Sva kola je provozala, nema kompleks ni trotinet da vozi, da upali kombajn, tenk. To vide rijalti igrači, pokušavaju lažima da je uzurpiraju, međutim to ne prolazi.

Njih dvojica su takođe istakli da je Bebica, ukoliko je napolju pratio Zoricu, nesvesno na televiziji priznao sopstveno krivično delo.

- Bebica izmišljotinama ide linijom manjeg otpora i neargumentovanim pričama. Ako je tako, ako kaže da sve to zna... Ako je Bebica pratio i uhodio moju majku, to je krivično delo, zar ne? Onda je javno priznao krivično delo, uhođenje je nelegalna radnja, on nije nadležni organ! On je onda, sam po sebi, izvršilac krivičnog dela! Ima snimak, pa će odgovarati na sudu za to. Hvala mu što je priznao krivično delo, ako je to zaista tako.

