NIKO JE NEĆE! VAŽI ZA S*KS BOMBU, A MUŠKARCI JE ZAOBILAZE! Ivana bivša uraganka se požalila, a ovo kaže o vezama s BOGATIM MOMCIMA

Pevačica Ivana Nikolić, bivša članica grupe Hurricane, kaže da je i dalje sama. Ona tvrdi da nema momka, ali da joj se niko i ne udvara.

Mnogima ovo zvuči čudno, je otkako se pojavila na estradi, važi za jednu od najatraktivnijih pevačica. Mnogi je smatraju za s*ks simbol sadašnjeg vremena, ali, kako ona tvrdi, to joj ne pomaže.

- Ne znam šta se dešava. Stvarno nemam udvarače, nemam ni momke koji mi prilaze, niti neke koji mi šalju poruke - izjavila je Ivana i dodala da ne veruje narodnim verovanjima da se u Novu godinu ulazi sa crvenim rubljem na sebi.

- Nisam probala tu tradiciju, verovatno zbog toga ni momka nemam. Ivana je više puta dovođena u vezu sa moćnim muškarcima, a ona i za to ima spreman odgovor.

- Stvarno ne znam gde ću sa svim tim parama i stanovima. Nikada nisam davala komentare na takve objave. Prosto živim potpuno normalno i nisam neko ko se pravda jer nemam ni stanove ni automobile koje bi sad trebalo da prijavim. Tako da ništa od takvog muškarca. Nisu mi novine promenile život. Nemam ni starijeg ni mlađeg pored sebe - konstatovala Ivana.

Pojedine pevačice smatraju da brak i deca mogu da im ugroze karijeru. Bivša uraganka ne deli to mišljenje.

- Ne plašim se ničega u tom smislu. Volim i brak i decu, ali trenutno nemam vremena za to. Fokusirana sam na karijeru, ali ne bežim od toga. Kada dođe doći će. Mislim da ne treba da se ostavi karijera u zamenu za dete, smatram da sve to može da se postigne, pogotovo ako to voliš, a ja sam osoba koja zaista voli decu tako da mi to uopšte ne bi palo teško - izjavila je Ivana.

