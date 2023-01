DOŠLI SU DO KRAJNJIH GRANICA! Ivana Selakov progovorila o KOLEGAMA i današnjoj MUZICI, pa otkrila šta joj najteže pada u POSLU!

Pevačica Ivana Selakov progovorila je o tome na koji način se danas ceni muzika i kako je teško pronaći hit pesmu u današnje vreme.

- Jako je teško imati hit. Mislim da je šansa 5 posto u odnosu na mogućih 100 posto. Situacija je drugačija nego ranije kada je bilo manje pevača, kada su su televizije i radio više cenili. Sada je sve drugačije. Milion je i pesama i pevača. Pratim kolege i obradujem se kada mi se dopadne neka tuđa pesma da bih se posle razočarala kada shvatim da ta pesma nije postala hit – rekla je Ivana.

foto: Printskrin/Premijera

Pevačica je otkrila i da više ne posmatra pesme na takav način.

- Više se ne opterećujem. Snimam ono što mi se sviđa sa idejom da će možda da prođe, a možda i ne. Prosto ne možemo mi pevači da prestanemo da se bavimo našim poslom. Moramo snimati – rekla je pevačica.

foto: Printskrin/Premijera

Pevačica smatra i da će se konačno ponovo ceniti isključivo pevanje, za razliku od nekih drugih stvari koje su danas takođe bitne za karijeru.

- Mislim da su svi sada došli zaista do krajnjih granica. Sve je već viđeno, naročito otkada imamo i rijalitije. Mislim da više nikoga ništa ne može da iznenadi i da to mora da dođe do nekog kraja i da krene sve iz početka – poručila je Ivana.

Kurir.rs/Grand

Bonus video:

03:03 BURNO ODREAGOVALA: Ivana Selakov o svađi i pomirenju sa Lukasom