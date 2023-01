PUKLO JOŠ JEDNO ESTRADNO PRIJATELJSTVO! Aca Lukas se žestoko zamerio s Marijom Šerifović

Aca Lukas i Marija Šerifović više nisu prijatelji. Ni privatno, ni poslovno, a ni na društvenim mrežama, gde je Lukas nedavno blokirao jedinu srpsku pobednicu Evrovizije. Do zahlađenja odnosa je došlo, kako Kurir saznaje, zbog toga što je Šerifovićeva ogovarala kolegu, a u šta se on uverio i odlučio da s njom prekine svaki kontakt.

foto: Vladimir Šporčić

- Njih dvoje su bili baš bliski. Dok su u isto vreme sarađivali s producentom Sašom Mirkovićem, on im je napravio hit: "Luda glava balkanska", za koji su snimili i spot. Tada je Mirković izvukao Lukasa iz žirija "Zvezda Granda" kako bi Mariji napravili prostor da se vrati jer je njena karijera krenula nizbrdo. Lukas je prihvatio da joj pomogne da bude u žiži interesovanja i da joj povrati karijeru. Prošlo je vreme, njih dvoje se nisu čuli, pa je Šerifovićeva iznela neke privatne stvari o Lukasu kod zajedničke prijateljice, koja je sve to prenela Aci. Pošto on voli da mu se sve kaže u lice, a Marija to nije učinila, odlučio je da je blokira i zauvek izbaci iz svog života - završava naš izvor. Tim povodom najpre smo pozvali Lukasa, koji je bio nedostupan.

foto: Nenad Kostić

S druge strane, njegov producent i menadžer Saša Mirković se javio na telefon i potvrdio naša saznanja:

foto: Zorana Jevtić, Damir Dervišagić

- Lukas je, kao najveća balkanska zvezda, uvek imao razumevanja kada god sam ga pitao da se pomogne Mariji Šerifović, kao i nekim dugim mlađim kolegama. Međutim, Marija je sklona tome da voli da iskoristi ljude i da zaboravi ko je šta učinio za nju u životu. S tim u vezi, znam da je Aca postupio ispravno na taj način što se ućutao i Mariju izbrisao iz života. Nije tajna da i mene i nju u životu povezuje mnogo stvari, a doživotno zajednička velelepna pobeda na Evroviziji, ali je tu kraj jer ni ja ne želim da imam s njom nikakvu komunikaciju i odnose iz sličnih razloga kao i Aca - zaključio je Mirković.

Iz Marijinog PR tima na ovu temu je stiglo obaveštenje da nemaju komentar i da, koliko su upućeni, problema s Lukasom nema, niti je bilo.

Ljiljana Stanišić

