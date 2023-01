ĐANI DAO 250.000 € ZA KUĆU NA SAVI, A SAD MU PRETE RUŠENJEM: Folker odbijen za građevinsku dozvolu zbog DIVLJE GRADNJE ŠOK DETALJI

Radiša Trajković Đani muku muči s papirima za svoju luksuznu vikendicu na obali reke Save, u koju je uložio 250.000 evra.

Kako Kurir Stars saznaje od izvora bliskog folkeru, Đani već duže vreme ne može da pribavi građevinsku dozvolu za ovu kuću, koja njegovoj porodici i njemu služi kao vikendica tokom proleća i leta, kada želi da se odvoji od gradske buke.

foto: Printscreen/YuTube

Pevač je i prošle nedelje odbijen za legalizovanje ovog nelegalno podignutog objekta, a kako vreme za ovaj postupak polako ističe, on je u velikom problemu i strahu da mu ova kuća ne bude srušena, za šta postoji velika mogućnost, ukoliko ne pribavi sve papire u najskorijem roku.

- Đani je baš u velikom problemu, jer nikako ne može da pribavi građevinsku dozvolu za kuću na Savi. Trajkovićeva kuća je, kao i mnoge druge u tom delu, nelegalno podignuta, a skoro je snimana i za video-prilog u "Dnevniku", gde je baš ona prikazana kao primer izgradnje divljih kuća u tom delu grada.

1 / 5 Foto: Printscreen/YuTube

Situacija uopšte nije naivna, jer ukoliko u što skorijem roku ne dobije dozvolu za uknjiženje, ovom objektu u njihovom vlasništvu preti rušenje. Dosad je odbijen više puta, a poslednji put se to desilo prošle nedelje. To znači da će izgubiti sav novac koji je u nju uložio, a to je oko 250.000 evra. Tako je on sam pričao po medijima, da ga je toliko koštalo - završava naš izvor.

foto: Printscreen/YuTube

Mi smo pozvali za komentar bračni par Trajković, ali nam se oni nisu javljali na pozive.

Podsetimo, Trajkovići u ovoj vili imaju bazen, palme i sve ono što im je neophodno kako bi uživali u luksuzu. Na placu se takođe nalazi i košarkaški teren, koji retko ko od Đanijeve porodice koristi. Ovu nekretninu obezbeđenje sve vreme čuva iz kamp prikolice, a pored toga, imanje je okruženo i brojnim kamerama kako bi Slađa, Đani i njihova porodica mogli stalno da nadgledaju šta se događa oko kuće.

foto: Kurir

Kurir.rs/E.K.

