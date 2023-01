"TI ĆEŠ OSTATI ZABELEŽENA KAO RASTURAČICA BRAKOVA" Marija Kulić žestoko UDARILA na Anđelu, Đurićeva skočila kao OPARENA! HAOS

Rijaliti učesnica Marija Kulić prokomentarisala je odnos Anđele i Zvezdana u toku podele budžeta.

Naime, Marija je istakla kako se razočarala u Anđelu.

foto: Printscreen YouTube

- Šta više da kažem, a da nisam rekla o vašem odnosu? Anđela znaš da si mi bila jako draga, ovo što si uradila nisam očekivala od tebe ni najmanje. U mojoj glavi postoje dve mogućnosti, a to je da si pratila rijaliti i da tvoji roditelji nisu ponosni na mene i da ona čestitka što je stigla nije u kontekstu u kom si želela. Smatram da je tvoja majka treba da se oglasi i kaže: "Šta će tebi čerko oženjen čovek?", a ne da podrži tebe. Mislim da nije srećna i da treba da razmišljaš o svojoj porodici - rekla je Marija i dodala:

- Mislim da si pratila rijaliti i da si rekla da ti je ovaj pogodan i da sa njim možeš da napraviš priču i da ti je on za to poslužio, pa se zbog toga nisu oglašavali i da si im ti to nagovestila i da su oni upoznati, ali ti ne zameraju. Druga je da si preduhitreno odreagovala da kažeš da si se zaljubila, a smatram da do tad još nisi. Vaš drugarski odnos me podseća na moj sa Sinišom, pa se iz toga izrodila ljubav, samo Siniša nije bio oženjen,. Sa Zvezdanom nikad nećeš biti srećna, jer sreća ne može da se gradi na tuđoj nesreći. Ne znam kakva si ti osoba, kriva si 40%, a Zvezdan 60%, koliko god da budeš ta koja je narušila odnos, ja to sebi ne bih dozvolila. Zvezdan je prerano ostavio ženu i dozvolio sebi da se zbliži sa tobom, a nije te dovoljno upoznao, a sad pokazuje da mu smeta tvoje ponašanje. On želi da te menja jer tako nama izgleda, kao otac kad hoće da vaspitava ćerku. Smatram da se gušite i da si njemu preterano naporna. Dozvolio je sebi da ostavi ženu, pa gledate da dokažete da smo svi pogrešili da je to prava ljubav. Ja mislim da nije tako, a ovo vaše držanje je veštačko i neće trajati još dugo. Zvezdan će da se odvoji prvi i pućI će. Ima pravo da kaže: "Zaljubio sam se, ali ona nije za mene". Mislim da će on da prekine odnos, a ti ćeš ostati zabeležena kao rasturačica brakova - kazala je Marija.

foto: printscreen youtube

Anđela i Zvezdan pažljivo su slušali njeno izlaganje, kada je Marija završila, Anđela je skočila kao oparena.

- Što se tiče toga da sam rasturačica brakova ovaj čovek nema burmu na ruci i ja sam njegova devojka. Znam da to ne možete da utovite u glavu. Nema opravdanja za ovo što sam uradila, ali ja sam devojka. Znam da vas boli što sam njegova devojka koja nisam rasturala brak, nego se umešala u vanbračnu zajednicu. Nema opravdanje jer sam prema zauzetom čoveku osetila emociju. Ja sam devojka, a sutra može da me oženi ako hoće. Nema opravdanje, samo emocije prema zauzetom čoveku. Svi čujte u kući da sam njegova devojka jer je slobodan čovek i nema burmu - rekla je Anđela.

foto: printscreen youtube

- Bila je anketa, a meni se zna ko mi je omiljena ličnost. Devojčice, sedi i stavi prst na čelo. Stavila si pečat za ceo život - dodala je Marija.

Kurir.rs/S.B.

