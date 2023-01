DRŽAVNI REVIZOR NAKON 15 GODINA PONOVO NA MUZIČKOJ SCENI: Suzana o svom novom spotu, žene odlepile za muškarcem koji ljubi zmiju

Državni revizor u Crnoj Gori pričala je o povezanosti muzike sa njenim primarnim zanimanjem.

Govorila je da se dosta toga promenilo na muzičkoj sceni, ali da je ona aktivno imala nastupe i objavljival singlove, samo što to nije uhvatilo mah veće popularnosti.

Suzana Tot, državni revizor i pevačica gostovala je u "Pulsu Srbije" kada je otkrila svoje planove na muzičkoj sceni, ali i kako je ova dva zanimanja uspela da balansira.

foto: Kurir televizija

- Davno sam završila fakultet koji je vezan za reviziju, tako da sam već godinama državni revizor. Sa druge strane, ljubav prema muzici i glumi je tu od dana mog nastanka. Muzika je pevagnula, pa sam tu ljubav držala i gajila u sebi, pa je jednog dana moralo da izbije na površinu. Revizija i muzika su spoj nespojivog, ali mislim da me to stabilizovalo kao ličnost - rekla je Tot, pa je ukratko spomenula to što joj je izazovni muškarac u spotu pesme "Dvosed":

- Ima svega, tek ćete da vidite. Baš je bilo interesantno, dosta devojaka me pitaju za njega, a on je oženjen sa devojkom iz Loznice.

00:50 DRŽAVNI REVIZOR NAKON 15 GODINA PONOVO NA MUZIČKOJ SCENI?! Suzana Tot o svom HITU, crnac i zmije u spotu!

Kurir.rs