"BILA SAM VITKA SA OBLINAMA, ALI NIKADA PROVOKATIVNA!" Suzana Mančić: Saša Popović mi je makazama skratio suknje, NIJE BILO LOŠE!

Suzana Mančić je pričala o torturi i traumama koje je trpela, a Sašu Popovića je posebno istakla.

Ona je gostovala u emisiji "Puls Srbije" kod voditelja Ivana Gajića, kada se prisetila svoje mladosti, te je rekla da je uvek nalazila mane za svoj izgled.

Nedugo zatim, otkrila je kako su te traume nastale:

01:17 BILA SAM VITKA SA ŽENSKIM OBLINAMA, ALI NIKADA PROVOKATIVNA! Suzana Mančić je ZBOG SAŠE POPOVIĆA počela da nosi mini suknje!

- Stalno sam sebi pronalazila mane, te veliki mi jos, te debela sam. I dan danas je ta tortura sa mršavljenjem neizdrživa. Uticaj na Saše Popovića na to da i ne spominjem... On je meni i onoj sirotoj Dragani Katić, koja je prelepa, non stop prebacivao da smo se ugojile. Kada mi je napravio taj LP "Ne kuni me mati", došao je kod mene kući da vidi šta sam pripremila od garderobe - započela je priču Mančić, pa nastavila:

- Tada me pitao da li imam makaze, ali velike. Ja mu dala makaze, a on mi isekao sve suknje. Ja sam mu rekla "Pa ja nisam Lepa Brena", a on je rekao "Ti ni ne možes da budeš Brena". Tad sam krenula da nosim mini suknje. Iako sam bila vitka, mršava sa ženskim oblinama, nikada nisam htela da izgledam provokativno. Doduše, taj izlet u mini suknji nije prošao loše.

