KEMIŠ I JA VODIMO LJUBAV 3 PUTA DNEVNO! Zorica Brunclik ŠOKIRALA priznanjem kako se STESALA i PODMLADILA, otkrila pravi recept

Zorica Brunclik priznaje da je njen recept za mladalački izgled vođenje ljubavi, te otkriva da to radi tri puta dnevno sa suprugom Miroljubom Aranđelovićem Kemišem. Legendarna pevačica je pre neki dan dobila nagradu za koncert godine na manifestaciji Balkan Awards i tada je za naš portal dala preporuku svima koji žele da smršaju kako će to najlakše postići.

Naime, Zorica je, osim saveta za dobar izgled, prokomentarisala i navode da se pre Nove godine išla pod nož.

- Smršala sam! Jesam! Mesec dana ne jedem ništa, odnosno naučila sam da probušim kašiku. Svako može da me pogleda, da mi priđe, da vidi šta se tu promenilo. Mislim, ne može baš svako. Ako mislite da lepo izgledam, onda vam preporučujem ljubav tri puta dnevno, kao što ja imam s mojim Kemišem. To me održava u formi - istakla je Zorica Brunclik, te oštro demantovala da je išla kod hirurga, već za to tvrdi da je zadužen seks i genetika.

- Da li sam nešto radila? A šta vi kažete? Koliko sam se ja promenila od prošlog puta kad ste me videli? Mislim da sam ista, samo mršavija, a rekla sam vam koji je recept za to. Ako želite da izgledate ko ja, onda tri puta praktikujte vođenje ljubavi, to vam je siguran recept, i hirurg vam neće biti potreban. Pod nož nisam išla.

Inače, iako Zorica oštro demantuje da je bilo šta korigovala na licu, ono što je očigledno jeste da je radila određene korekcije na licu, odnosno da je podizala obrve.

Bekuta i ja se inteligentno svađamo Zorica Brunclik tvrdi da nije u svađi niti da se ikada svađala s koleginicom Anom Bekutom. foto: Privatna Arhiva - Ne bih htela da komentarišem. Mi se nikad nismo posvađale niti smo imale problem. Viđamo se i pozdravimo kada se sretnemo. Mi smo dovoljno inteligentne osobe da i ako bismo želele da se posvađamo, sigurno biste poslednji to saznali, to bi bilo inteligentno - rekla je Zorica.

