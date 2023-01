"SVE MOJE PESME SU VEZANE ZA KOSOVO!" Cakana na ivici suza progovorila o rodnom Leposaviću DOLE SKORO NIKOG NE POZNAJEM

U emisiji Pusti brigu pevačica Dragica Radosavljević Cakana, progovorila je o svojoj emociji prema rodnom Kosovu i Metohiji.

- Rođena sam dole i odrasla sam dole. Tamo su mi majka i zet. Rodila sam se u Mitrovici, pa sam jedno vreme živela u Banjskoj, a onda su se moji roditelji preselili u Leposavić. Tamo sam odrasla. To je jedna lepa varoši i tamo kad odem nekako mi je sve teže i teže. Mnogo se izgradilo. Drugačije se živi, dosta ljudi ne poznajem. To su novo generacije. Ali oni znaju mene - rekla je pevačica koju su ponele nostalgične emocije.

Ispričala je zanimljiv događaj sa jednog nastupa u Leposaviću:

- Jedne godine sam imala neku manifestaciju i mama me zamolila da izađem napolje jer su srušili kapiju. To su deca neka bila. Čuli su da sam tu i hteli su da se slikaju. Svi imaju neke mobilne. Velike su emocije. To i moje pesme govore. Moje pesme su sve nekako vezane za Kosovo.

Pevačica je rekla kako se svaki put kada ode na Kosovo i Metohiju obavezno poseti Grančanicu i pomoli se.

Cakanina priča je ganula i voditeljku Suzanu Petričević, a onda je bend odsvirao čuveni hit Ej dragi dragi božurove sadi, a Cakana je sve vreme pevala drugi glas.

