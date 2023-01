SVE JE TO DOGOVOR LUDOG ZVEKIJA I ŽRTVICE ANE Bivša zadrugaraka raskrinkala TAJNI PLAN Zvezdana i njegove VANBRAČNU ŽENE

Jučerašnji dan bio je jedan od teških za ljubavnu vezu Anđele Đuričić i Zvezdana Slavnića. Naime, on joj je priznao da je pokušao da poljubi Aleks Nikolić i da mu je ona bila samo igra, te je Đuričićeva doživela pomračenje i pola popodneva preplakala u hotelu "Zadruga".

Tim povodom se oglasila bivša zadrugarka, Ermina Pašović, koja smatra da je sve to rijaliti igra.

- Ovako, Anđela je sve pogazila što je drugima slovo držala I uvek jasno hladno govorila da se njoj to nemoze desiti, eh vidi čuda, desi se….A najjače mi je sad ovo što je nakon svega ostavio i okreno se Aleks, što je bilo jasno od samog početka. Ja sam od prvog dana, generalno, dala Zvekiju ime "ludi Zveki". Eh ludi Zveki produžio na sledeću stanicu, a to jeste železnička Aleks…I tu će imati prođu, jer je on tip koji odgovara Aleks. Onda će uletiti žrtvica Anica i iskopirati Kiju, u nadi da će pobediti u ovoj Zadruzi, a ubeđena sam da je sve ovo dogovor izmedju ludog Zvekija I ćaknute Ane - zaključila je Ermina.

