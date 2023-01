"NE PLAŠIM GA SE, IDEM U BEOGRAD SA ADVOKATICOM!" Nakon SKANDALA Nece i Zvezdana, Julijana BESNA KAO RIS, najavila PAKAO Slavniću

Sinoć je došlo do skandala u Zadruzi kada je Neca Lazić izneo svoj stav o odnosu Aleksandri Nikolić i Zvezdanu Slavniću, što je Mokinog sina izvelo iz takta, te je krvnički nasrnuo na njega.

Sada se tim povodom oglasila Necina i Pecina majka, Julijana, koja je žestoko osudila Slavnića.

- Ja sam se toliko potresla...On ima prava da komentariše, ali nema pravo da ovaj skače na njega. Taj gospodin Slavnić, ne plašim ga se ni ja. Ko je on?! Ja ne želim da moj sin kaže onako kako je jutros, ali je i on njemu mogao tako da kaže. Psovali su mu mrtvog brata, moje mrtvo dete, niko nikog nije osudio. On je rekao samo Anđeli tada: "Zaboravila si datum". On što brani Anđelu, mene to ne zanima...Protiv Zvezdana sam, normalno. Ja ću sutra da idem u Beograd sa advokaticom- rekla je vidno ljuta Julijana.

