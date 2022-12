MAJKA PECE I NECE ZAVRŠILA NA INFUZIJI! Julijani POZLILO zbog svađe svojih sinova sa Carem! Drama dobija EPILOG NA SUDU

U toku današnje podele budžeta izbila je svađa epskih razmera između Filipa Cara i blizanaca Lazić, što je njihovu majku Julijanu uzdrmalo.

Naime, Necina i Pecina majka, Julijana se oglasila nakon haosa vidno uzrujana.

- Ja imam klipove sa strane, gde Car ne podnosi Pecu, gde vređa mene. Car, Miljan i ovaj Šašićkin su se udružili...Na moj račun? Ja ću da ga tužim za to. On je došao da mafija ovde po Beogradu, udara na njih dvoje, a što mi vređa mrtvog sina? Non stop napada Predraga i Nenada! On pola njih omalovažava, u čemu je njegov problem? - rekla je Julijana, a onda se u razgovor uključio i njen suprug, Necin i Pecin otac:

foto: Printscreen Zadruga

- Ja u životu nikada nikog nisam uvredio. Taj Car, on izvodi mangupa, pi*a po svima redom, psuje i mrtve i žive. Šta njemu smeta moje mrtvo dete? Tu je Predrag najtanji. Međutim, Car u par navrata sam slušao kako se dogovara sa Miljanom i onaj Boki, retardirani mister Bin, kako se dogovaraju da ga diskvalifikuju...E sad ovako, ja jasno kažem, moj Predrag je jači od svih! Provocirati nekoga na mrtve kosti, na majku kako sam ja tukao moju ženu i ostalo. Taj Car je jedan ološ, šljam, ništak, jedan klošar i misli da je mangup. Što nije bio mangup kada je unutra bio Kristijan ili Mensur? Pošto on izigrava kao da je on sve i svašta, taj Car je jedan smrad, jedan ološ koji izigrava mangupa. On sa mojim Predragom neće izaći nikada na kraj. Ne znam ga, nisam ga u životu video, da on mene meša. Drugo, ja moju suprugu nikad nisam tukao, 20 godina smo u braku. Naravno da ću da ga tužim! Majmun jedan i taj smrad...Dobro, moja žena gostuje sa jednim zubom u vilici po emisijama, jer je čuvala, školovala i negovala decu, ali da pitam njega, gde on gostuje? Taj čovek je verovatno iz šume izašao, nema ponašanje prema ljudima, ne poštuje ženu. Ništa u životu ne poštuje. On čovek javno pi*a po svima! Moj Predrag nije kriv danas! On sve redom provocira...On je pi**etina, ku**on, je**m mu dedu i sve što ima na svetu i mrtvo i živo. Ja vodim moju ženu po bolnicama zbog njega - rekao je Necin i Pecin tata.

foto: Printscreen YouTube

Za sam kraj, Julijana je imala da kaže:

- Zbog uvrede mene, ja ga tužim! Ja sad idem na infuzije. Od kako je ušao imao je pik na Pecu...Imam ja zube, ne mogu da ih držim, namestili su mi sinovi zube. Nemoj da mi diraju mrtvo dete.

Kurir.rs/Pink

Bonus video:

//=str_replace(".m3u8",".mp4", $dataUrl) ?> 00:15 Filip Car se veseli uz srpske pesme